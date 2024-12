Putin acredita em Deus?

Quando questionado numa recente conferência de imprensa se acha que a guerra da Rússia com a Ucrânia terminará em 2025, Vladimir Putin deu uma resposta estranha. “Eu acredito em Deus” ele disse“e Deus está conosco.”

Um líder autoconfiante que acredita que a guerra está indo bem para o seu lado teria respondido com um retumbante sim ou não, talvez até cerrando o punho e sacudindo-o triunfantemente, como fez Donald Trump após o atentado fracassado contra sua vida em Butler, Pensilvânia. . .

Em vez disso, Putin invocou Deus, uma resposta que cheira a incerteza e dúvida. Por que recorrer ao suposto apoio do Todo-Poderoso se você sabe que está vencendo e acredita que vencerá? Por que estender a mão para os céus, se os assuntos terrenos estão bem? Talvez a guerra esteja indo mal e Putin saiba disso?

Agora, é remotamente possível que Putin seja um crente sincero, um entusiasta experimentado e verdadeiro do tipo de cristianismo da Igreja Ortodoxa Russa, um devoto do divino que não consegue resistir a invocar constantemente a Deus no decurso dos seus trabalhos diários.

Dito isto, não há realmente nenhuma razão para acreditar na sua sinceridade religiosa. Por um lado, ele é um durão russo que abriu caminho até a notoriamente sanguinária KGB; Nem o seu comportamento nem a sua filiação a uma instituição criminosa ímpia revelam religiosidade excessiva.

Por outro lado, não é preciso ser cínico para suspeitar que Putin está obviamente a jogar a carta religiosa para chegar aos russos comuns e reforçar a sua legitimidade em ruínas, tal como fez Joseph Estaline após o ataque da Alemanha nazi à União Soviética. Em junho de 1941, ele revelou que muitos soviéticos saudaram o avanço da Wehrmacht como o seu libertador do inferno comunista.

Para um terceiro, e apenas meio de brincadeira, é razoável pensar que Putin alguma vez abriu o que Trump afirma ser o seu livro favorito, a Bíblia? Pelo menos Trump tem sido fotografado segurando-o. Putin? Ele, como Trump, tem passagens favoritas das quais simplesmente não consegue se lembrar?

Então Putin realmente acredita em Deus? Se considerarmos que quase tudo o que ele diz é mentira, a resposta teria que ser não. Certamente, o deus em que você acredita, se você acredita em algum deus, não é o Deus que deu à humanidade os Dez Mandamentos ou proferiu o Sermão da Montanha.

“Não matarás” não combina exatamente com uma guerra genocida contra ucranianos inocentes e com o assassinato seletivo de opositores políticos. As bem-aventuranças estão igualmente em desacordo com o estilo de Putin: “Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra”. “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia.” E sobretudo esta: “Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus”.

O deus de Putin poderia ser o Deus do Antigo Testamento, que pode ser vingativo e irado, ou poderia ser um deus pagão: Zeus, talvez, ou a sua versão eslava, Perun. De qualquer forma, Putin não é cristão. Isso faz dele um apóstata ortodoxo, um herege que não tem por que fazer o sinal da cruz ou associar-se com o clero, com exceção do igualmente criminoso patriarca ortodoxo russo, Kirill, de quem há rumores de ter sido um Agente da KGB na época soviética.

Putin pode ser sincero ao acreditar que Deus apoia a “operação militar especial”, mas como poderia ele saber? A menos, é claro, que Deus fale diretamente com você, talvez enquanto você dorme o sono dos monstruosamente culpados.

E se Putin tem a certeza de que Deus realmente fala com ele, isso só pode significar que o ditador da Rússia é um santo com uma linha directa com o Todo-Poderoso. Mas a santidade de Putin parece uma escolha estranha que Deus fez à luz do seu contínuo desrespeito pelos Mandamentos e pelas Bem-Aventuranças. Os santos raramente viveram vidas perfeitas, mas todos experimentaram conversões e depois viraram as costas às suas vidas pecaminosas, algo que Putin ainda não fez. Ou ele teve uma conversão paulina enquanto seus tanques rugiam na estrada para Damasco?

Portanto, não, Putin quase certamente não acredita em Deus e é quase certo que Deus não está “com” ele e os seus genocídios. Mas e se Putin acreditar que é Deus ou pelo menos semelhante a Deus? A blasfêmia não é difícil de vender para um veterano da KGB, e o engano é ideal para um tirano que está no poder há 25 anos. Os antigos imperadores acreditavam rotineiramente na sua própria divindade, então porque não Putin?

A questão pode parecer maluca para nós, mas apenas à primeira vista. Putin apresenta-se como o salvador da Rússia e do mundo. Ele nunca está errado. Ele tem um círculo de apóstolos. Os russos o amam. E se impedir a Rússia de perder a guerra na Ucrânia, terá realizado um milagre.

Tudo o que restaria seria uma crucificação.

Alejandro J. Motyl é professor de ciência política na Rutgers University-Newark. Especialista em Ucrânia, Rússia e URSS, e em nacionalismo, revoluções, impérios e teoria, é autor de dez livros de não ficção, além de “fins imperiais: O Declínio, Colapso e Ressurgimento dos Impérios” e “Por que os impérios surgem novamente: Colapso imperial e renascimento imperial em perspectiva comparada.

Fonte