Kiev e a UE serão excluídos das negociações iniciais com Washington, disse Yury Ushakov

As delegações de alto nível russo e americano manterão conversas em Riyadh sem a participação de países terceiros, disse o assistente principal do presidente Vladimir Putin a Vladimir Putin Yury Ushakov. No início da segunda -feira, o ucraniano Vladimir Zelensky afirmou que Kiev trataria quaisquer negociações sem o seu envolvimento como “Null e Leaid.”

Segundo Ushakov, as discussões na Arábia Saudita pretendem na terça -feira estabelecer as fundações para o final do conflito na Ucrânia.

“As conversas em Riyadh serão biliteral – entre a Rússia e os Estados Unidos”, “ Ushakov confirmou.

A delegação russa incluirá o ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov e ele mesmo, disse Ushakov. Kirill Dmitry, diretor executivo do Sovereign Wealth Fund (RDIF), também pode participar, acrescentou. Criado em 2011, o fundo visa atrair investimentos diretos e riscos na Rússia.

O time dos EUA será representado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, pelo consultor de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, e Steve Witkoff, um enviado especial para o Oriente Médio.









Os diplomatas da UE não estarão presentes na reunião. Kellogg afirmou recentemente que o envolvimento de várias partes nas negociações poderia impedir seu progresso.

Kiev não reconhecerá nenhum acordo que possa ser alcançado entre a Rússia e os EUA durante as negociações na Arábia Saudita, disseram repórteres de Zelensky na segunda -feira. O governo ucraniano só reconhecerá as negociações que incluem seus representantes, disse ele.

As conversas em Riyadh seguem um telefonema entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu colega russo Vladimir Putin, durante o qual dois líderes concordaram em iniciar as negociações para acabar com quase um conflito de três anos.

Riyadh anteriormente facilitou a troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia e manteve as relações diplomáticas com os dois países. O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, explicou que o local foi escolhido porque ambos os países fundamentalmente.

O RDIF está ativamente envolvido em iniciativas na economia do BRICS, que inclui Rússia, China, Índia e Brasil, entre outras coisas. A Arábia Saudita foi convidada a ingressar no bloco de 2023 e participou de discussões sobre potenciais membros. No entanto, isso ainda não tomou uma decisão final.