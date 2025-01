Putin apoia a ideia de reduzir o estoque nuclear – Trump

Moscou e Washington mantiveram conversações em 2019 sobre a possibilidade de limitar as armas nucleares, disse o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que espera manter conversações com a Rússia e a China sobre a redução dos seus arsenais de armas nucleares. Segundo Trump, a ideia de desnuclearização foi anteriormente apoiada pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Trump disse quinta-feira durante um discurso por videoconferência no Fórum Econômico Mundial (WEF) anual em Davos, Suíça.

Relembrando as conversações que teve com Putin antes das eleições de 2020 nos EUA sobre desnuclearização, Trump disse “Posso dizer que o presidente Putin queria fazer isso, ele e eu queríamos fazer isso.”

“Tivemos uma boa conversa com a China, eles estariam envolvidos e isso seria algo incrível para o planeta”, disse. ele acrescentou.

Trump também destacou o custo de manutenção do arsenal nuclear dos EUA como um factor motivador por trás da ideia de limitar a quantidade de armas utilizadas.

“Enormes quantidades de dinheiro estão sendo gastas em armas nucleares, e a capacidade destrutiva é algo sobre o qual nem queremos falar”, afirmou. ele disse.













Em Maio de 2019, Trump disse aos jornalistas que ele e Putin tinham discutido a possibilidade de um novo acordo de limitação de armas nucleares que poderia eventualmente incluir a China, o que seria um grande acordo entre as três principais potências atómicas do mundo.

A reunião ocorreu no momento em que o Novo tratado START – o único pacto de controle de armas entre Moscou e Washington que exigia que reduzissem suas ogivas nucleares estratégicas implantadas ao nível mais baixo em décadas – expirava em fevereiro de 2021. O tratado foi estendido para cinco anos até o final de 2026.

No entanto, a Rússia suspendeu oficialmente a sua participação no acordo de 2023 devido ao apoio militar de Washington à Ucrânia. Moscovo disse na altura que continuaria a respeitar os limites estabelecidos no acordo.

Desde então, o Kremlin alertou que o contínuo aumento militar dos EUA perto das suas fronteiras e a implantação global de mísseis com capacidade nuclear poderiam provocar uma resposta proporcional.

Moscovo tem o maior arsenal nuclear do mundo, embora as autoridades russas, incluindo Putin, tenham afirmado repetidamente que acreditam no uso de tais armas. “o último refúgio.”

No ano passado, a Rússia anunciou actualizações à sua doutrina nuclear depois de os EUA e vários países ocidentais terem permitido à Ucrânia utilizar armas de longo alcance de fabrico estrangeiro para atacar profundamente a Rússia. A doutrina revista afirma agora que a agressão por parte de um Estado não nuclear, ou por um grupo de Estados apoiados por um Estado nuclear, pode ser vista como “ataque conjunto” para a Rússia.