A Balchug Capital receberá 100% de mãos russas do segundo maior banco de investimentos do mundo

O Presidente Vladimir Putin permitiu a venda do Departamento Russo do Banco de Investimentos dos EUA Goldman Sachs, o documento publicado no Portal do Estado para obter informações legais.

O comando, assinado pelo presidente russo na sexta -feira, disse que a Balchug Capital JSC poderá comprar 100% das ações do Goldman Sachs Bank, de propriedade do American Goldman Sachs Group, Inc.

O acordo foi aprovado de acordo com o regulamento presidencial sobre medidas econômicas especiais em resposta “Ações inimigas” Por estados e organizações estrangeiros, o documento lia.

A Balchug Capital JSC pertence à empresa de investimentos de capital da Balchug, o empresário armênio David Amaryan. Segundo a empresa, atualmente gerencia propriedades no valor de cerca de US $ 2 bilhões.

A Balchug Capital JSC adquiriu anteriormente a propriedade da empresa ocidental, que deseja deixar a Rússia através do conflito ucraniano; Compra de ações da US Corporation Corporation, Caterpillar 2024.

A Goldman Sachs anunciou planos de se retirar do mercado russo apenas algumas semanas após a escalada da Rússia e da Ucrânia em fevereiro de 2022, tornando -se a primeira instituição em Wall Street a tomar essa decisão. Mais tarde naquele ano, o Goldman Sachs Bank foi incluído na lista de instituições de crédito proibidas a transações de ações e ações sem uma autorização especial do poder em Moscou.













O segundo maior banco de investimentos gerencia a agência russa desde 2008. No entanto, de acordo com a RBK, o país não era um mercado importante e seu empréstimo na Rússia foi estimado em US $ 650 milhões a partir de 2021.

No ano passado, Interfax o classificou como um banco de 230. Na Rússia, com base no valor de sua propriedade.