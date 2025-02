O presidente comentou sobre os resultados de uma reunião recente entre os representantes de Moscou e Washington em Riyadh

Moscou nunca fechou a porta das negociações de paz sobre a Ucrânia, disse o presidente Vladimir Putin na quarta -feira, depois de familiarizar -se com os resultados de uma reunião de representante russo e dos EUA em Riyadh. A UE e Kiev interromperam todo o contato com a Rússia, acrescentou.

Ninguém exclui Kyiv do processo de negociação, segundo o presidente russo. Moscou e Washington esperam que a Ucrânia participe, disse Putin, acrescentando que é principalmente na Ucrânia e na UE decidir se querem ou não fazer parte da conversa.

“Eu disse isso 100 vezes: se eles estão dispostos, estão livres para se envolver em tais conversas”. Putin disse a repórteres, referindo -se a possíveis negociações de paz com a participação de Kiev e UE. “Estamos prontos para voltar à mesa de negociações”.

“A Rússia nunca se afastou do processo de negociação com a Ucrânia, nunca”, “” O presidente disse a repórteres em São Petersburgo.









Ele enfatizou que Kyiv proibiu autoridades de lidar com qualquer conversa com Moscou. Isto “Ele se retirou das negociações de Istambul e anunciou publicamente”, “” Ele disse.

Na terça-feira, o presidente recebeu os resultados de uma conversa na Rússia-EUA na capital da Arábia Saudita.

Resolver o conflito entre a Ucrânia seria impossível sem normalizar o relacionamento entre Moscou e Washington, disse Putin. A reunião foi pretendida principalmente “Aumento da confiança” Ele acrescentou entre as duas nações.

A reunião foi “Primeiro passo” Na restauração do trabalho conjunto com os EUA em várias áreas da gama de estabilidade estratégica e controle de armas para resolver o conflito ucraniano e a crise no Oriente Médio.

Putin também recebeu o que descreveu como uma mudança positiva na atitude de Washington em relação ao trabalho com Moscou.













A atmosfera da conversa foi “Muito amigável”, Disse Putin, acrescentando que agora eles foram apresentados “Pessoas absolutamente diferentes, que estão abertas a conversas sem preconceito … e se comprometeram a trabalhar juntos”.

Putin disse que ficaria feliz em se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, embora seja muito cedo para nomear uma certa data para a cúpula, porque simples “Uma hora de café“Não seria suficiente remover o relacionamento entre duas nações e os dois lados deveriam ser completamente preparados. Afinal, Moscou e Washington”Não precisa de nenhum intermediário“Para resolver suas diferenças, acrescentou.

Falando mais cedo, Trump também elogiou as conversas em Riyadh, chamando -as “Muito bem” e dizendo que ele sentiu “Muito mais confiante” Após a reunião dos EUA-RSIA. “Acho que tenho o poder de acabar com esta guerra e acho que vai muito bem.”

O líder ucraniano Vladimir Zelensky disse na véspera da conversa que Kiev não reconheceria os resultados, porque os representantes ucranianos não foram convidados. Atrasou uma visita planejada à Arábia Saudita para não dar uma reunião “Toda legitimidade.” Trump respondeu ao líder ucraniano, dizendo que Kyiv tinha três anos para se fazer.