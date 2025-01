Putin diz que fala com a Ucrânia, mas não com Zelenskyy

O presidente russo Vladimir Putin disse na terça -feira (28 de janeiro de 2025) que seu país poderia fazer conversas com paz com a Ucrânia, mas descartou conversando diretamente com o presidente Volodymyr Zelenskyy, a quem ele chamou de “ilegítimo”.

O líder ucraniano respondeu dizendo que Putin estava “com medo” de negociações e estava usando “truques cínicos” para prolongar o conflito de quase três anos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou de ambos os lados para acabar com os combates desde que assumiu a posição em 20 de janeiro, ameaçando mais sanções contra a Rússia enquanto afirmava que Zelenskyy está pronto para negociar um “acordo”.

“Sim (Zelenskyy) quer participar das negociações, designarei pessoas para participar”, disse Putin, descrevendo o “líder” ilegítimo “porque seu mandato presidencial expirou durante a lei marcial.

“Se houver um desejo de negociar e encontrar um compromisso, alguém lidere as negociações lá … naturalmente, nos esforçaremos pelo que nos combina, o que corresponde aos nossos interesses”, acrescentou.

Zelenskyy disse que havia a possibilidade de alcançar a “verdadeira paz”, mas que o chefe do Kremlin estava frustrante para parar a luta.

“Hoje, Putin mais uma vez confirmou que tem medo de negociações, teme líderes fortes e faz todo o possível para prolongar a guerra”, escreveu Zelenskyy em X.

Kyiv alertou que é excluído de qualquer conversa de paz entre a Rússia e os Estados Unidos, acusando Putin de querer “manipular” Trump.

Tudo acabaria

Putin também disse que a luta terminaria em dois meses ou menos se o Ocidente reduzisse seu apoio a Kiev.

“Eles não existirão por um mês se o dinheiro e, em um sentido amplo, as balas terminassem. Tudo terminaria em um mês e meio ou dois”, disse Putin em comentários a um repórter de televisão estatal.

O conflito não mostrou sinais de escalado, apesar da promessa de Trump de promulgar um incêndio rápido uma vez no cargo.

A Rússia disse na quarta -feira que havia demolido mais de 100 drones ucranianos em um ataque noturno, enquanto o exército de Kyiv disse que Moscou lançou um ataque de drones durante a noite.

O exército russo disse na terça -feira que suas forças haviam capturado uma grande vila no nordeste de Jharkiv, na Ucrânia, o último ganho territorial para as tropas avançadas de Moscou.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças “libertaram” a vila de Dvorichna, que tinha uma população antes do conflito de mais de 3.000.

A cidade, localizada do outro lado do rio estratégico de Oskil, foi apreendido por Moscou no início de sua grande ofensiva militar em 2022, antes de ser retomada por Kiev meses depois em uma contra -ofensiva rápida.

Os blogueiros militares ucranianos, com vínculos com o Ministério da Defesa, também disseram que as forças russas avançaram nos flancos de Chasiv Yar, uma cidade estratégica da colina que abrigava cerca de 12.000 pessoas antes do conflito.

O Exército da Ucrânia foi retirado durante o ano passado, superado e superado pelas tropas da Rússia na linha de frente de 1.000 quilômetros (600 milhas).

O governo da Ucrânia rejeitou um vice -ministro da defesa encarregado das compras de armas na terça -feira depois que o ministro da Defesa o acusou de ter “falhado” em garantir o “suprimento oportuno de munição” aos soldados.