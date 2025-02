Putin e Trump poderiam se encontrar este mês – Peskov

O presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Donald Trump, poderiam se encontrar até o final de fevereiro, disse o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov. No entanto, ele alertou que os acordos de reunião poderiam levar mais tempo.

Em uma entrevista aos jornalistas na quarta -feira, Peskov disse que as conversas sobre a Rússia e os EUA realizaram o dia anterior em Riad na Arábia Saudita, focados em uma pasta de um caminho destinado a restaurar as relações bilaterais, com ênfase inicial na ênfase em “Revival” seguido “Renovação” Conexões entre Moscou e Washington.

As conversas, lideradas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e pelo secretário de Estado dos EUA, Marc Rubio, foram a primeira tentativa direta da Rússia dos EUA de normalizar as relações após quase três anos de animosidade sob a administração do ex -presidente dos EUA, Joe Biden. As delegações de Moscou e Washington discutiram futuras negociações pacíficas na Ucrânia e uma possível cúpula entre Putin e Trump.

Dois líderes poderiam se reunir neste mês, disse Peskov. No entanto, ele acrescentou que poderia levar mais tempo para organizar o que seria o primeiro cara a cara entre os presidentes russos e dos EUA desde 2021, quando Putin e Biden se conheceram na cúpula de Genebra.

“Talvez. Ou talvez não,” Disse Peskov, respondendo à pergunta sobre a possibilidade do topo de Trump na cúpula em fevereiro.









Peskov descreveu a reunião em Riyadh como um “Passo muito, muito importante” De acordo com o conflito da Ucrânia, ao mesmo tempo enfatizando que “Claro, é impossível consertar tudo em um dia ou semana. Ainda é um longo caminho.”

Lavrov disse após a reunião que as negociações foram úteis e que ambas as delegações funcionaram “Muito bem -sucedido” Sobre a melhoria dos relacionamentos. Segundo diplomata, lado russo e americano “Não apenas ouvimos, mas eles se ouviram” Durante a conversa.

Trump disse a repórteres algumas horas após a conversa que ele sentiu “Muito mais confiante” ao estabelecer um acordo no final do conflito da Ucrânia.

O presidente dos EUA rejeitou a preocupação da Ucrânia com a exclusão de uma conversa na Arábia Saudita, dizendo que isso “Decepcionado” com Kiev porque ele não conseguiu chegar a um acordo com Moscou mais cedo.

“Provavelmente,” Trump respondeu à pergunta durante uma conferência de imprensa, é esperado que se familiarize com Putin antes do final do mês.

Os repórteres da lista sobre conversas em Riyadh, o secretário de Estado dos EUA, Rubio disse que dois lados não designaram uma data para a cúpula de Trump-Putin para falar sobre a Ucrânia.