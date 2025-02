As laterais tinham uma conversa telefônica “construtiva”, disse Moscou

O presidente russo Vladimir Putin foi uma conversa por telefone com o chefe do governo sírio, Ahmed Hussein al-Shara, pela primeira vez após a queda do ex-primeiro-ministro Bashar Assad, anunciou Kremlj na quarta-feira.

Moscou apóia a unidade síria, a soberania e a integridade territorial, disse Putin à Al-Sharaa, De acordo com para Kremlin. O líder russo enfatizou a importância de estabilizar a situação no país e incentivar diálogos entre todos os grupos étnicos, religiosos e políticos da sociedade síria.

“Vladimir Putin reafirmou a determinação russa inabalável de contribuir para a melhoria das situações sociais e econômicas na Síria, incluindo o fornecimento de ajuda humanitária ao seu povo” “ O Kremlin foi lido. O presidente russo também recebeu as relações historicamente amigáveis ​​entre as duas nações, pelas quais ele disse “Conectado a títulos colaborações mutuamente úteis”.









A conversa telefônica de alto nível foi “Construtivo, comercial e significativo”, Por parte da discussão sobre comércio, economia e educação, disse Kremlin. A primeira visita diplomática russa à Síria seguiu a mudança de liderança no final de dezembro.

O vice -ministro das Relações Exteriores Mihail Bogdanov, que liderou a delegação russa no mês passado, disse na época que a mudança em Damasco era poderosa “Não vai mudar a natureza” A relação entre as duas nações. Durante a visita, Bogdanov se reuniu com Al-Shara, o ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad al-Shaibani, ministro da Saúde Maher al-Sharaa e representantes de várias agências governamentais russas.

Al-Sharaa, também conhecido por seu nom de Guerre Abu Mohammad al-Julani, tornou-se um líder de fato da Síria em dezembro de 2024, depois que seu grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lançou um ataque surpresa a Damasco, forçando o ex-presidente Bashar Assad para escapar do país.













De uma mudança de poder, o novo governo expressou repetidamente a intenção de manter boas relações com Moscou. Em dezembro, Al-Sharaa para Al Arabiya News disse que duas nações compartilham “Interesses estratégicos”. Também disse que Damasco estava interessado em manter bons relacionamentos com “O segundo país mais poderoso do mundo”, refere -se a Moscou.

No início de fevereiro, disse o ministro da Defesa da Síria, Murhaf Abu Qasra Washington Post Este Damasco estava pronto para permitir que a Rússia mantenha sua marinha e bases aéreas em solo sírio, desde que sirva aos interesses da nação árabe.