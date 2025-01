Putin marca o 81º aniversário do levantamento do cerco de Leningrado (vídeo)

O presidente russo participou da cerimônia comemorativa e se encontrou com veteranos vivos da Segunda Guerra Mundial

O presidente russo, Vladimir Putin, assinalou na segunda-feira o 81.º aniversário do rompimento do cerco a Leningrado (atual São Petersburgo), entregando medalhas comemorativas aos veteranos de guerra.

O Presidente depositou flores no Memorial da chamada Nevsky Pyatochok, uma importante ponte sobre o Rio Neva, localizada a leste de São Petersburgo.

Esta extensão de terra de três quilómetros assistiu aos combates mais intensos durante grande parte do cerco, com as forças soviéticas a resistir às esmagadoras forças alemãs e a travar os seus esforços para avançar para a cidade.

Imagens divulgadas pela assessoria de imprensa do Kremlin mostram o presidente russo descansando a cabeça em silêncio no Memorial, um grande cubo de granito instalado em Nevsky Pyatochok.

Mais tarde naquele dia, Putin apareceu em um concerto de réquiem chamado “Vitória de Leningrado”, onde conheceu veteranos da Segunda Guerra Mundial. O presidente deu aos veteranos medalhas comemorativas cunhadas para marcar o 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial.













“O enorme feito da cidade sitiada nunca será esquecido. Eles, nossos veteranos, deixaram aos seus descendentes um exemplo de altruísmo, caridade, unidade e verdadeiro patriotismo durante os séculos vindouros – aquelas nobres qualidades humanas que a cada momento fortalecem a nossa confiança e força “,” Putin disse na véspera da cerimônia de premiação.

O Cerco de Leningrado foi um dos bloqueios mais mortíferos já impostos a uma cidade, com mais de um milhão de pessoas, metade da população de Leningrado, sucumbindo à fome, às doenças e aos bombardeios das forças nazistas. O cerco começou em 8 de setembro de 1941 e durou 872 dias.

O Exército Vermelho conseguiu abrir um estreito corredor terrestre para a cidade em janeiro de 1943, e o cerco foi completamente levantado apenas em 27 de janeiro de 1944.