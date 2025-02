Putin muda o chefe de espaço russo

O presidente selecionou o ex -chefe do projeto de comunicação por satélite para Roscosmos

O presidente russo Vladimir Putin substituiu o chefe da agência espacial nacional Roscosmos.

Dois decretos presidenciais publicados na quinta -feira ordenaram a rejeição de Yury Boris de seu cargo de diretor Roscosmos -ai pelo vice -ministro dos Transportes Dimitry Bakanov para substituição. O Kremlin não deu um motivo imediatamente para girar.

Borisov (68) assumiu o cargo de chefe da Agência Espacial Russa em julho de 2022. Antes disso, ele era um vice -primeiro -ministro. Seus empregos anteriores do governo estavam associados à defesa e à indústria.

Bakanov (39), um economista de fundo, liderado por uma das filiais de Roscosmos, operadores do sistema de comunicação de satélite Gonets com uma órbita baixa, antes de conseguir um emprego no governo russo em 2019. Na sua capacidade, o vice -ministro dos Transportes, ele foi responsável por implementar inovações digitais na infraestrutura de logística russa.