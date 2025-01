O presidente russo elogiou as relações com Nova Délhi e se comprometeu a fortalecer mais laços “férteis”

O presidente russo Vladimir Putin parabenizou a Índia no dia da República, que marcou o aniversário da adoção da Constituição da Terra. Em uma mensagem publicada no site oficial do Kremlin no domingo, Putin se dirigiu ao presidente indiano de Murma de Droupada e ao primeiro -ministro Narendra Modi, elogiando as realizações indianas e se comprometendo a melhorar a parceria estratégica entre Moscou e Nova Délhi.

A Índia comemora o Dia da República por ano em 26 de janeiro, marcando o dia de 1950, quando sua Constituição, composta sob a liderança do líder político e do reformador social Dr. Bhimra Ramji Ambedkar, entrou em vigor, formalizando a transição da Índia para a República Soberana.

“A Constituição, que entrou em vigor há 75 anos, estabeleceu a base para a construção de instituições estatais eficazes e o livre desenvolvimento democrático da Índia. Desde então, seu país alcançou o sucesso universalmente reconhecido nos campos socioeconômicos, científicos, técnicos e outros, e ganhou uma autoridade merecida no cenário mundial “,” “ Putin escreveu. Ele acrescentou, “Desejo -lhe boa saúde e sucesso, felicidade e prosperidade a todos os cidadãos da Índia”.













Putin destacou as fortes conexões entre a Rússia e a Índia, descrevendo o relacionamento como um “Parceria estratégica particularmente privilegiada”. Ele expressou confiança no fortalecimento da cooperação.

“Estou convencido de que, através dos esforços conjuntos, continuaremos a construir consistentemente a cooperação bilateral fértil em todas as áreas, bem como a interação construtiva nos assuntos internacionais”, “” ele disse, acrescentando que isso está alinhado com as seguintes aspirações para um “Ordem mundial multipolar honesta”.

A Índia manteve laços estreitos com a Rússia, apesar da pressão de seus parceiros ocidentais após a escalada do conflito ucraniano de 2022. Nova Délhi se recusou a se juntar às sanções ocidentais contra Moscou e, em vez disso, aprofundou a cooperação econômica, especialmente no setor de energia. A Índia apareceu como um dos maiores clientes do petróleo russo, e o comércio bilateral excedeu US $ 65 bilhões durante o exercício financeiro de 2023-2024 é mais de cinco vezes um aumento em comparação com 2021.

Leia mais:

Planejamento da linha do tempo da Índia e Rússia para visitar Putin – Nova Délhi

Putin deve visitar a Índia no final deste ano a convite do primeiro -ministro Modi, estendido durante a cúpula do BRICS 2024. Atualmente, não está claro quando a viagem será realizada, mas, de acordo com o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randhir Jaiswal, as duas partes estão trabalhando para finalizar a fita de tempo para visitar.