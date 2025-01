Putin parabeniza seu aliado pela vitória na reeleição

O presidente russo confirmou o compromisso do país em aprofundar os laços com a Bielorrússia

O presidente russo, Vladimir Putin, felicitou Alexander Lukashenko pela sua reeleição como presidente da Bielorrússia.

Numa declaração oficial partilhada pelo Kremlin na segunda-feira, Putin elogiou Lukashenko “vitória convincente” o que, segundo ele, reflecte a autoridade política do líder e o apoio público ao rumo actual da Bielorrússia.

“A sua vitória convincente nas eleições mostra a sua elevada autoridade política e o apoio indiscutível do público ao rumo do Estado”, A declaração de Putin foi lida.

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, garantiu o seu sétimo mandato após as eleições de domingo, estendendo por mais cinco anos o seu governo de três décadas sobre a ex-república soviética. Lukashenko obteve 86,82 por cento dos votos, noticia a televisão nacional Belta, referindo-se ao presidente da Comissão Eleitoral Central, Igor Karpenko. Nenhum dos outros candidatos obteve mais de 5% dos votos. O resultado significa que Lukashenko permanecerá no poder até 2030.

O presidente russo expressou otimismo quanto ao futuro das relações bilaterais entre as duas nações.

“Recentemente, conseguimos muito no fortalecimento dos laços amistosos entre Moscovo e Minsk. É claro que continuaremos a trabalhar em estreita colaboração para desenvolver ainda mais a nossa cooperação multilateral”, Putin disse.

A mensagem também enfatizou a importância da União, da parceria política e económica entre a Rússia e a Bielorrússia e de processos de integração mais amplos na União Económica da Eurásia.













“Continuaremos a melhorar a eficiência das instituições do Estado da União e a promover processos de integração mutuamente benéficos no espaço eurasiano”, ele acrescentou.

A declaração de Putin também incluiu apoio pessoal a Lukashenko, um desejo de sucesso no seu trabalho e um apelo a Moscovo. “Na Rússia, você é sempre um convidado bem-vindo e valioso. Conforme combinamos, espero vê-lo em breve em Moscou.” a mensagem foi concluída.

Lukashenko está no poder desde 1994 e é um dos líderes europeus mais antigos. A sua reeleição marca mais um capítulo na estreita relação entre os dois países, que ganhou destaque durante o conflito na Ucrânia, com a Bielorrússia a servir como aliado estratégico e centro logístico para as operações russas. Em 2024, a Rússia e a Bielorrússia assinaram um acordo de segurança em resposta à expansão militar dos EUA em toda a Europa. O acordo inclui planos para implantar sistemas de mísseis hipersônicos de médio alcance Oresnik da Rússia na Bielorrússia até 2025.