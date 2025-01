Putin pronto para conversar com Trump, diz Kremlin, aguardando confirmação de Washington

Imagem de arquivo do presidente russo, Vladimir Putin, conversando com o presidente dos EUA, Donald Trump, em 2017. O líder russo disse que está disposto a conversar com Trump | Crédito da foto: AP

O presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para manter um telefonema com o presidente dos EUA, Donald Trump, e Moscou está aguardando notícias de Washington de que ele também está pronto, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na sexta-feira (24 de janeiro de 2025).

Trump disse na quinta-feira que deseja se reunir com Putin o mais rápido possível para garantir o fim da guerra com a Ucrânia e expressou seu desejo de trabalhar para reduzir as armas nucleares.

“A Rússia deveria querer chegar a um acordo. Talvez eles queiram fazer um acordo. Acho que, pelo que ouvi, Putin gostaria de me ver. E nos veremos assim que pudermos. Ele me encontraria imediatamente. “Eles estão matando soldados no campo de batalha”, disse Trump.

Ele já havia alertado seu homólogo russo para acabar com a “guerra ridícula” na Ucrânia ou enfrentar altas tarifas e novas sanções. Trump, que tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro, disse isso no Truth Social na quarta-feira (22 de janeiro de 2025).