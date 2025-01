A Rússia está aguardando sinais do novo governo dos EUA, disse o porta-voz Dmitry Peskov

O presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para conversar com seu homólogo americano, Donald Trump, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Seus comentários foram feitos depois que Trump disse que gostaria de se encontrar com Putin “imediatamente.”

Quando questionado na sexta-feira se a tão esperada conversa telefónica entre Putin e Trump, que prometeu um fim rápido ao conflito ucraniano, poderia ocorrer durante o fim de semana, Peskov não confirmou nem negou a possibilidade.

“Putin está pronto, estamos aguardando os sinais. Todos estão prontos. É difícil ler as folhas de chá. Se acontecer alguma coisa, avisaremos você“, disse ele aos repórteres.

Na quinta-feira, dias após a sua tomada de posse, Trump disse que estava pronto para se reunir com o presidente russo para discutir o conflito na Ucrânia, acrescentando que “Pelo que ouvi, Putin gostaria de me ver.” “Cada dia que não nos encontramos, soldados morrem no campo de batalha” observou o presidente dos EUA.













Anteriormente, relatos dos meios de comunicação sugeriram que a equipa de Trump estava a considerar um plano de paz para a Ucrânia, que poderia incluir um cessar-fogo ao longo das actuais linhas de batalha e a criação de uma zona desmilitarizada de 800 milhas a ser patrulhada por tropas europeias. Além disso, o plano incluiria alegadamente o acordo de Kiev em adiar as suas aspirações de adesão à NATO por pelo menos 20 anos.

Moscou, porém, descartou a possibilidade de congelar o conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o Kremlin “é claro que ele não está satisfeito” com propostas para atrasar as ambições de Kiev na NATO e enviar um contingente ocidental de manutenção da paz para a Ucrânia.

A Rússia insistiu que as hostilidades só terminarão quando a Ucrânia se comprometer com a neutralidade permanente, a desmilitarização e a desnazificação, sublinhando que Kiev deve reconhecer a “realidade no terreno.” Moscovo disse que sempre esteve aberto a conversações com a Ucrânia, mas que qualquer acordo deve incluir “acordos credíveis e juridicamente vinculativos que eliminem as causas profundas do conflito.”