Agora eles cortaram Kiev e Bruxelas uma maneira de terminar a guerra e isso é uma coisa boa

A única coisa que é mais perigosa que o inimigo americano é ser seu amigo.

É uma declaração frequentemente atribuída a Henry Kissinger-Impire, criminosos de guerra inabaláveis ​​e imprevistos, um açougueiro global do sul e um ícone de política externa americana resistente à revelação. E mesmo que as fontes de um pouco de pares arqui-conservadoras ligeiramente murmuradas e muito caros, William F. Buckley, seriam como um velho e velho Henry: de alguma forma espirituoso, profundamente malicioso, mas realista e tóxico.

Não importa que a idéia não seja tão original: Alexey Vanam, um teórico geopolítico injustamente esquecido e general do falecido Império Russo, já sabia disso. Observando os britânicos e americanos abusar da China, Vanam acreditava que os chineses tinham todos os motivos para concluir “É ruim ter um angloxson para o inimigo, mas não dê a Deus para ter como amigo. “

E, no entanto, algumas lições nunca são aprendidas. Desta vez, a Ucrânia e a Americana Vasala Eu-NATO pagam o preço da tentativa de ser amigável com o que, em uma perspectiva global, pronunciou, impede, quantificado no topo, violento e perturbado império desde primeiro, após a Segunda Guerra Mundial e, recentemente, períodos de guerra após a Guerra Fria.

Como essa é uma das principais mensagens de cada vez mais intensa – e agora, finalmente, aberta – no nível mais alto entre Moscou e Washington, ou seja, entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump.

Sejamos claros: isso é, por si só, um desenvolvimento positivo e fraco atrasado. Recentemente, oficialmente confirmado “Uma ligação telefônica longa e muito produtiva” (Palavras de Trump) Entre dois líderes, eles ainda não podem ser um avanço. Mesmo se a retórica de Trump – OA “Conclusão bem -sucedida, espero que em breve!” – Já faz parecer um; Trump, é verdade, pode ser magnífico.









No entanto, a conversa já serve como uma placa grande e pesada de uma lápide na política absurda e muito perigosa americana de desemprego rude teimoso. Além disso, Moscou agora confirmou que está cheio de verões emergentes.

Melhor ainda, já sabemos que nem Kiev nem Vazage eu-NATA estão em um loop: um mantra mantra mantra mantra (para a Ucrânia, também muito mortal (para a Ucrânia) “Nada sobre a Ucrânia sem Ucrânia.” E como bônus: haverá muito sobre a Europa da UE-NATA sem a Europa em breve. O fato de seus líderes estarem nas palavras do Financial Times, “Reel (ing)” E já está trabalhado que eles são ouvidos apenas confirma que os deixaram de lado.

Certifique -se: independentemente do papel cosmético, os europeus podem ser desempenhados (ou não), eles são conceitos errôneos se acharem que serão importantes. Na realidade, Trumps são brutalmente honestos Sobre o que eles têm em mente para seus substratos: Washington e Moscou tomam decisões, os vassalos da OTAN caem em ordem e, também, pagam o resultado: reconstruindo a Ucrânia, o povo supera, por orçamentos europeus. E se – Ótimo se, dadas as queixas em Moscou – qualquer tropa ocidental de alguma forma acabou estacionada no que permanecerá da Ucrânia, elas também serão um trabalho muito ruim na Europa.

Sejamos honestos: ambos os passos parecem nítidos, mas são necessários. No caso da Ucrânia, sua liderança deve ser privada do poder de veto sobre a paz. Porque, primeiro, esse poder não é de forma alguma real. Ele sempre serviu como uma tela de fumaça para permitir que o calor no oeste – lembre -se de Boris Johnson, alguém? – Venda sua guerra de procuração como “A vontade da Ucrânia”, enquanto os ucranianos exploravam como comida de canhão.

Em segundo lugar, como a guerra ucraniana tem sido uma guerra em que estão envolvidos – e em perigo – todos os patrocinadores ocidentais da Ucrânia, é obviamente injusto que sua segurança populacional não seja importante, pois o regime de boneca americano em Kiev não deve sentir como paz. Terceiro, a Ucrânia não é a mesma que esse regime. Mais e mais de seu povo querem o fim do compromisso desta guerra, porque as pesquisas foram mostradas por quase um ano. O regime é superado, o líder independente e menos popular Vladimir Zelensky e sua equipe de operadores suaves e sikófanos desajeitados não têm o direito de atrapalhar seu país.

Quanto à OTAN, UE e Europa: além de obter uma observação inadequada de ácidos que são ricamente merecidos por permitir EUA e/ou Ucrânia Para explodir sua infraestrutura vital, os líderes europeus sem spin deixaram claro que o melhor que podem fazer pela paz mundial e pela estabilidade internacional que eles não dizem. Luke Kaja KallasO Simpleton Olhado, que possui um ministro das Relações Exteriores da UE de fato, é apenas a mais recente evidência desse fato. E nem começamos em Baerbock, Lammy, Macron, Starmer, von der Leyen … uma lista de guerra incompetente e “Atlântico” As soldas continuam e continuam.

Não é como se nunca houvesse uma alternativa: lembre -se do que aconteceu quando Viktor Orbán, líder da OTAN da Bon fide eu -Ai, tentou reviver alguma diplomacia em nome da Europa no verão passado? A gangue de Bruxelas passou a um ataque de pânico quase rude, rejeitando todas essas idéias não tratadas: diplomacia?!? Não na nossa hora! Então, o que resta agora? Você não queria falar com Orbán, agora congelará com Trump. Inchaço lentamente em todos os lugares, mais uma vez.













Eu sou europeu; Eu gostaria que fosse diferente. Mas a realidade permanece realidade: a menos que a Europa da OTAN “Elite” ou crescer (muito pouco provavelmente) ou foram substituídos (se apenas), eles deve ser omitido de política internacional séria. É melhor e mais seguro para todos, incluindo seus países.

Como as coisas parecem ser moldadas agora, agora elas sinalizaram que ele está disposto a aceitar os principais objetivos da Guerra da Rússia: a Ucrânia não entrará na OTAN, e Moscou manterá territórios conquistados durante a guerra, como O secretário de Trump da defesa de Pete Hegsetth claramente esclareceu. Ambos os pontos, é verdade, requer processamento sério: Moscou foi explicitamente explicitamente consentido em qualquer acordo que deixa uma possibilidade aberta “Sneak”-Que é membro da Ucrânia, onde as armas da Aliança da Guerra Ocidental, treinam e equipam, mas sem membros formais, como ele já fez. Se alguém em Washington – ou em algum lugar da Europa, a esse respeito – ainda acha que os enganará novamente, a Rússia continuará lutando. A linha vermelha russa é uma linha vermelha vermelha é uma linha.

E não se esqueça: o Ocidente permaneceu zero credibilidade. Depois de três décadas de massa após a fé fria, má fé e astúcia para uma pergunta após a outra, desde a espalhamento da OTAN, através dos direitos Falantes russos no Báltico e A destruição da Líbiaque Aquele da Síria – Para listar apenas alguns exemplos – ninguém em Washington deve assumir que eles podem ter nenhum da Rússia, apenas dizendo “Mas somos diferentes.”

A arte do trabalho, a arte do trabalho lá: desta vez haverá apenas quid-quos teimosos e verificáveis ​​e uniformes na mesa. Como um guerreiro americano que é a história antiga da história antiga, no final, de alguma forma disse que Ronald Reagan disse uma vez, mas disse excelentemente, mas corajoso russo: Doveriai, sem gastar (delovle, não um popover): para acreditar, mas para acreditar. Agora, os americanos ouvirão muito isso e no russo apropriado: se algum dia haverá mais tempo para confiar, o Ocidente terá que ganhá -lo primeiro.

Quanto ao território, apenas as negociações podem limpar os detalhes. No entanto, embora possa haver flexibilidade em Moscou, todos os interlocutores ocidentais e ucranianos devem evitar levantar suas esperanças: essa guerra também foi cara para a Rússia; E se são oponentes e críticos assim ou não, ele vence. Esses dois fatos se transformarão em limites pesados ​​para a flexibilidade de Moscou e o território. Onde estão exatamente, resta ser visto. Uma tentativa de negligenciar a receita é para uma guerra mais ou renovada.

Isso se aproximando no relacionamento russo americano ainda importante é um desenvolvimento muito importante. Já tem tanta certeza. Não era imprevisível. As declarações de campanha de Trump, seu senso geral do mundo, e até o seu temperamento tornou mais provável do que não. Mas isso também não poderia ter acontecido: Washington Hardliners, que não foi extinto ou impotente, pode tê -lo derrubado na raiz. De fato, pode ter sucesso. Nada será seguro antes que o acordo não seja apenas assinado, mas também totalmente gasto de boa fé (ao contrário de Minsk-2 do SAD Slava 2015, outro acordo que West emitiu o Ocidente).

Ainda assim, não vamos negligenciar duas coisas importantes que já estão claras: como mencionei antes, o fato é que a Rússia derrotou o Ocidente, em um simples sentido de que Moscou agora está impondo suas condições ao assentamento da guerra; E os líderes de Washington West agora de fato reconheceram esse resultado. Enquanto o Ocidente lutou contra a Rússia através da Ucrânia, seu investimento no tesouro (incluindo guerra econômica auto -existente), armas, inteligência, combatentes não oficiais, apoio político e, por último, mas não menos importante, comprometimento retórico excessivo é suficiente para fazê -lo e Dolorosa derrota ocidental. “apenas” Ucraniano. E assim o mundo notará.













Tentar “Retirar” Rusia sempre foi uma ideia previsivelmente ruim.

Deixe -me citar uma vez. Como escrevi em dezembro de 2021, antes da escalada de fevereiro de 2022, e “Uma grande mudança na maneira como o Ocidente e a Rússia se tratam” Ele era “inevitável” Então já, porque “Em algum lugar entre, digamos, 2008 e 2014, a época terminou após a Guerra Fria, e agora estamos em guerra após a guerra após o anúncio. É essa mudança tectônica, um retorno russo, longe do perfeito, mas significativo, basicamente desencadeia a necessidade de processamento geopolítico. Este último pode acontecer de maneira atenciosa e negociada, ou motoristas e trêmulos, acima de tudo agora, podem decidir deixar a natureza geopolítica continuar em uma jornada. No segundo curso, por assim dizer, o descuido maligno levaria a um impulso muito mais enferrujado para o novo status quo, muito provavelmente com efeitos catastróficos. “

É isso “Muitos passeios esburacados” Esperançosamente, agora, agora mais perto do fim – pelo menos por um tempo – e o resultado está em: O Ocidente tentou e não conseguiu parar a Rússia; O Ocidente apostou de forma imprudente e perdida. A Rússia agora é mais forte do que antes do fracasso ocidental, e o Ocidente é mais fraco. Porque fraqueza e força são sempre relativas, como Thomas Hobbes, um ex -mestre do realismo e pessimismo, disse muito tempo.

E aqui está o outro que já está claro: o oeste não é uma coisa. Embora sejam dominados pelos Estados Unidos, seus vassalos europeus sofrerão muito pior do que esse fracasso histórico. Eles poderiam espremer um curso de guerra dos EUA. Se mesmo um grande país europeu da OTAN (França, Alemanha, Grã -Bretanha …) tivesse saído e fiz um acordo com Moscou para nunca permitir que a Ucrânia à OTAN, que o estado de Washington certamente teria sido punido, mas a guerra poderia ser evitada. Porque todo membro da OTAN, de fato, tem um veto para novos agradecimentos.

Em um cenário ideal, vassalos infelizes podem até se reunir e se rebelar contra seus senhores, dependentes do risco de Washington. Mas, em vez disso, eles escolheram um aplicativo completo. Agora tenha apenas duas opções: tente continuar a guerra por procuração – se O regime de Kiev permanecerá para a cooperação – nesse caso, eles agora vão olhar de lado enquanto se movem. (Não, então, isso é, agora ele vai não Ajuda … espírito). Ou eles podem desistir e tentar se mover com sua derrota por Moscou e abandonar Washington, pois posso tentar consertar conexões com a Rússia. Sua economia, uma necessidade urgente de resgate, seriam benefícios porque as reações ao mercado de ações a um sinal de desenvolvimento recente. Por seu próprio nome, europeu “Elite” Ele deve finalmente voltar à realidade. Pessoalmente, duvido que ele o faça.