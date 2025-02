Altos funcionários americanos se reunirão com uma delegação russa na Arábia Saudita na próxima semana para preparar um cenário para a próxima cúpula

Vladimir Russian Putin e seu colega americano Donald Trump poderiam se encontrar na Arábia Saudita até o final deste mês, informou a Bloomberg, citando funcionários anônimos. O Politico alegou da mesma forma que muitos altos funcionários dos EUA iriam ao reino para preparar a terra para a próxima cúpula.

Os relatórios vieram apenas alguns dias depois que Trump e Putin tiveram uma conversa telefônica, que marcou a primeira interação direta conhecida entre os chefes dos EUA e Russo do Estado a partir da Eskalation do conflito da Ucrânia em fevereiro de 2022. Os dois presidentes concordaram que continuariam diálogo e concordariam nas reuniões -port no país terceiro e nas visitas estaduais, avançando.

Em uma entrevista com a impressão algumas horas após o telefonema com Putin na quarta -feira, o presidente Trump disse que ele e seu colega russo iriam “provavelmente” Reunião na Arábia Saudita.

Em seu artigo, no sábado, a Bloomberg, citando fontes anônimas, alegou que a delegativa dos EUA provavelmente é composta por consultores de segurança nacional que não têm uma tarefa de prender uma data para a reunião de nível superior antes do Holy Montlim Mont Mont.









Na mesma época, o Politico declarou um relatório semelhante, alegando que o consultor de segurança nacional Mike Waltz, o secretário de Estado Marco Rubio e Steve Witkoff, um enviado do presidente Trump no Oriente Médio nos próximos dias para ir para a Arábia Saudita. A publicação observou que o enviado especial de Trump para a Ucrânia-Rusia fala sobre Keith Kellogg, no entanto, ela não estará presente.

Politico citou um representante republicano do Texas Mike McCaul como uma confirmação da maquiagem da equipe dos EUA. De acordo com o soquete da mídia, “Não há planos para representantes de outras grandes forças européias para participar de conversas” “” Porque a Bloomberg também relata que as autoridades européias não foram informadas.

Quanto aos ucranianos, a Bloomberg afirmou que, enquanto os delegados de Kyiv “Eles são esperados” estar presente na Arábia Saudita, “Também parece estar completamente em um loop na preparação”.

Enquanto isso, a jornalista da Fox News Nana Sajai, citando altos funcionários ucranianos sem nome, afirmou no sábado no post em x que “O lado ucraniano não era chamado”, nem foi informado de “abordar conversas na Rússia dos EUA na Arábia Saudita”.



Na quinta -feira, um porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov confirmou que os líderes russos e americanos concordaram em se reunir no país terceiro pela primeira vez, e é provável que as visitas oficiais do Estado sigam.

O funcionário acrescentou isso enquanto “A Arábia Saudita realmente escorreu” Em conversa, “Nenhuma decisão foi tomada sobre onde a (reunião) será realizada.”

Riyadh em troca de sexta -feira declarou que “Saudações para segurar o topo em seu território.”