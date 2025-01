Quadro PDIP coloca corpo para fazer assinatura de sangue, Megawati: Eu não te contei

Jacarta – A Presidente Geral do DPP do PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, convidou os quadros do partido que lidera a compreender e viver a unidade com o povo que o Proclamador da República da Indonésia, Soekarno, chamou delimitando.

Ele disse isso ao discursar no evento do 52º aniversário do PDIP na Party School, Lenteng Agung, sul de Jacarta, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

“Através da comemoração do 52º aniversário, transmito deliberadamente a importância delimitando,Megawati disse.

ele disse delimitando É um elo de sentimentos internos e externos que une as pessoas ao líder.

“delimitando Representa um vínculo de parentesco. “O povo dá um forte apoio ao líder, e o líder dá orientação para a luta no futuro”, disse Megawati.

 Megawati Soekarnoputri no 52º aniversário do PDI Perjuangan

Megawati disse delimitando Unirá as pessoas física e espiritualmente, mesmo que morem longe. Falou então dos quadros do PDIP em Nabire, Papua Central, que fizeram assinaturas de sangue para se defenderem.

“Então, já está entrando e saindo, então está no final Sou. Fiquei surpreso quando de repente vi mulheres de Nabire na mídia. Wong Nunca pedi nada, depois pensei que fui eu quem pediu. “Eles assinaram com sangue”, disse Megawati.

“loh eu digo kok ninguém me contou. “Não tente chatear a mãe.” “No leste eles me chamam de mãe, Mega mãe, ‘então ele vai nos enfrentar’”, disse ela.

Além disso, disse que os ideais de uma Grande Indonésia poderiam ser concretizados através da união de ideias e da disposição para fazer sacrifícios depois que isso acontecer. delimitando.

“Quem está limitado também tem iniciativa e novas iniciativas para continuar lutando até alcançar todos os ideais da nação”, afirmou.

Megawati discutiu o assunto novamente. delimitando. ele disse delimitando que mostra o vínculo externo e interno entre as pessoas e o líder.

“Bounding descreve um vínculo de destino compartilhado e apoio mútuo. Como eu disse, sou igual ao de Nabire, são só drogas, drogas. Zoom ou algo assim. “Por que você saiu assim de repente?”

“Até perguntei a Hasto quem havia pedido isso ou aquilo. Eu não pedi. ‘É isso que você quer, senhora’ (Hasto respondeu). Sim, ele disse para não fazer isso. galo. “Mais tarde pensámos que iríamos lutar contra o Governo da República da Indonésia”, disse ele.

Megawati disse também que todos os quadros do PDIP também precisam disso. delimitando entre si, porque construirá uma espiritualidade de luta através do trabalho ideológico do partido.

“Com delimitandoentão o partido permanecerá leal ao caminho da ideologia e da constituição. Com delimitando“O partido analisa cuidadosamente cada realidade política para formular soluções futuras da forma correta”, continuou.

Disse que o partido, segundo os ensinamentos de Bung Karno, é uma instituição que mantém o futuro numa direção positiva.

“Essa é a essência do que disse Bung Karno: o partido é quem segura a tocha. O partido é quem anda na frente e o partido é quem se torna luz no caminho escuro que está cheio de minas. volte leve”, disse ele.