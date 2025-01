Quais são as taxas de vitória dos heróis na 1ª temporada do Marvel Rivals?

O tão esperado videogame, Rivais da Marvel A 1ª temporada finalmente foi lançada. Apresenta um total de 35 personagens dos quadrinhos originais da Marvel e também inclui jogo cruzado em plataformas suportadas. Como resultado, os fãs ficaram curiosos para saber quais dos personagens têm um bom desempenho no jogo. Então, você está animado para descobrir as taxas de vitória de heróis mais altas e mais baixas na 1ª temporada do Marvel Rivals?

Aqui você encontrará tudo sobre taxas vencedoras.

Quais são as taxas de vitória de heróis do Marvel Rivals mais altas e mais baixas?

Storm lidera com as taxas de heróis mais altas, enquanto a Viúva Negra está na parte inferior com a menor taxa de vitórias. (através Rivalsmeta.com)

No momento em que este artigo foi escrito, Storm estava na posição número um, com uma impressionante taxa de vitórias de 56,54%. Rocket Raccoon segue com 54,98%. Além disso, Magik e Mantis têm uma tendência semelhante com 52,90% e 52,80% respectivamente. Por outro lado, a Viúva Negra está na última posição com uma taxa de vitórias de 40,33%. Hawkeye está na penúltima posição com 42,14% enquanto Jeff the Land Shark está na penúltima posição com uma taxa de 42,04%.

Todas as taxas de vitória de heróis em Marvel Rivals

Aqui está uma lista de todas as taxas de vitória de heróis em Marvel Rivals em todos os níveis, começando do mais alto ao mais baixo.