Qual é a afasia da atriz chinesa Zhao Lusi?

VIVA – A bela atriz chinesa Zhao Lusi tornou-se subitamente o centro das atenções do público após o seu preocupante estado de saúde. Uma mulher cujo nome é conhecido através de dramas populares. amor escondido Ele foi levado às pressas para o hospital em uma cadeira de rodas no meio das filmagens de seu último drama.

De acordo com relatos da mídia local, Zhao Lusi foi levado às pressas para o hospital depois de desmaiar de exaustão após filmar seu último drama. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

Embora ainda não se saiba de que doença Zhao Lusi sofre, segundo um relatório, foi revelado que Zhao Lusi sofre de depressão e afasia, uma condição que afecta a capacidade de comunicação de uma pessoa.

Então, o que é afasia? De acordo com o site da Clínica Mayo, a afasia é um problema de saúde que afeta a capacidade de uma pessoa se comunicar oralmente e por escrito, escrever letras e números e/ou compreender cada palavra lida ou ouvida.

Essa condição geralmente ocorre repentinamente devido a um acidente vascular cerebral ou ferimento na cabeça. No entanto, também é possível que a afasia se desenvolva gradualmente devido a tumores cerebrais e até mesmo à demência.

Basicamente, a afasia não é uma doença, mas sim um sintoma que indica dano ou morte na parte do cérebro que controla as habilidades de linguagem e comunicação.



Algumas causas de afasia são acidente vascular cerebral, tumores cerebrais e demência.

A razão é que essas condições podem fazer com que o fluxo sanguíneo no cérebro pare, de modo que as células cerebrais responsáveis ​​pelo processamento da linguagem sejam danificadas ou até morram.

Além disso, a afasia também pode surgir gradualmente devido a doenças que desencadeiam danos progressivos e degenerativos (permanentes).

Alguns dos sintomas da afasia, como os sentidos por Zhao Lusi, são iguais aos de quem sofreu um acidente vascular cerebral ou tumor cerebral. Alguns desses sintomas incluem:

– Fala frases curtas ou incompletas.

– Fala com frases que não fazem sentido.

– Substitua uma palavra por outra palavra ou um som por outro som

– Diga palavras irreconhecíveis

– Dificuldade em encontrar palavras.

– Não entende as conversas de outras pessoas.

– Não entendo o que eles lêem.

– Escreva frases que não façam sentido.

Então, quando você deve consultar um médico? Como a afasia costuma ser um sinal de um problema sério, como um acidente vascular cerebral, procure atendimento médico de emergência se você ou um ente querido tiver de repente:

– Dificuldade para falar

– Dificuldade em compreender a fala.

– Dificuldade em lembrar palavras.

– Problemas com leitura ou escrita.