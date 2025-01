Qual é a altura do grau Grant Ellis? Altura e trabalhos passados ​​revelados

Curioso Que altura Grant EllisA estrela de O solteiro Temporada 29, é? O líder alto e carismático traz uma mistura convincente de experiência atlética e realizações profissionais ao centro das atenções. Ao levar o centro do palco nesta temporada, há muito o que explorar.

Vamos mergulhar na viagem de basquete de Grant Ellis, a carreira profissional e como seu altura Isso se destaca na franquia.

Como a altura é a estrela de Bachelor 2025, Grant Ellis?

Grant Ellis mede 6 pés e 5 polegadas de altura. Tem um forte fundo de basquete formado por sua altura (através Iona Gaels).

Originalmente de Newark, Nova Jersey, começou a jogar basquete aos oito anos e se tornou o primeiro signatador da Divisão I de sua escola secundária. Ellis começou sua carreira no basquete universitário na Universidade de Iona em Nova York antes de se transferir para o Albertus Magnus College, em Connecticut, onde jogou como guarda/frente.

Sua carreira no basquete se estendeu além da universidade enquanto procurava oportunidades profissionais no exterior. Ellis jogou em equipes como os índios de São Francisco na República Dominicana e no Clube das Famílias do Século. Infelizmente, uma lesão levou sua viagem atlética a um final prematuro, o que o forçou a girar uma carreira profissional diferente.

O que Grant Ellis faz para ganhar a vida?

Grant Ellis é atualmente um comerciante do dia baseado no Texas.

O comércio diário implica comprar e vender valores como ações no mesmo dia de negociação para se beneficiar de movimentos de preços de curto prazo. Após a sua carreira no basquete terminou, Ellis faz a transição para esse campo exigente, concentrando -se em alterar o índice S&P 500.

O comércio diário requer uma sólida compreensão das tendências do mercado, análise financeira e disciplina. Ellis falou sobre seus primeiros desafios na profissão, admitindo que sofreu perdas financeiras significativas durante seus primeiros três anos (através de Os arquivos da estrada Podcast). Apesar desses contratempos, ele se dedicou a aprender e desenvolver suas habilidades e finalmente obteve sucesso no campo.