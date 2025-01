Qual é a identidade secreta de Esther na 2ª temporada de XO, Kitty?

XO, gatinho Temporada 2 finalmente chegou, e entre os vários momentos dramáticos de sua história está o colapso do A identidade secreta de Esther Shim. A segunda temporada estreou na Netflix em 16 de janeiro de 2025 e concluiu o segundo ano selvagem de Kitty no KISS com oito episódios. No entanto, alguns espectadores ainda têm dúvidas sobre o conexão entre Ester e StellaA nova colega de quarto de Kitty.

Então, aqui você encontrará tudo o que os fãs precisam saber sobre a identidade e história de Esther em XO, Kitty Season 2.

Quem é Esther e como ela se conecta com Stella em XO, Kitty 2ª temporada?

Stella Cho é o pseudônimo que Esther Shim usa para executar seus planos de vingança contra o pai de Min-ho Moon.

A identidade de Esther é sugerida pela primeira vez quando Stella, colega de quarto de Kitty, diz a seus pais: “Pela última vez, meu nome é Stella. “Ester não existe mais.” Isso alerta imediatamente os espectadores de que algo sinistro está acontecendo. A ligação entre os dois nomes fica mais clara logo depois nos episódios seguintes.

É revelado que Esther era anteriormente uma aspirante a concorrente no show de talentos do Sr. Moon. No entanto, durante a audição, ele a humilhou e envergonhou. Sr. Moon disse a Esther que ela nunca se tornaria uma estrela porque ela “não tinha a aparência certa”. Em resposta, ela declarou com orgulho: “A beleza deve vir de dentro”, uma reação que se tornou viral online.

Portanto, Esther jura vingança contra o Sr. Moon e decide destruir sua reputação e seus negócios. É por isso que ela vem para o KISS, começa a namorar Min-ho, seu filho, e ganha sua confiança. Além de Moon, Esther ainda tenta sabotar Joon Ho, seu filho mais velho e uma estrela na Coréia. No final da 2ª temporada, ela ameaça vazar a notícia de que uma de suas dançarinas está esperando um filho.

Embora Kitty já tenha reconhecido Esther como Stella e tente avisar Min-ho sobre sua namorada, ele não liga para ela. Felizmente, no final, eles percebem seu plano de arruinar não apenas os negócios do Sr. Moon, mas também a imagem de Joon Ho. Conseqüentemente, Kitty e Min-ho se unem para salvar a reputação de sua família. Eles ajudam Joon Ho a anunciar publicamente que ele realmente ama a dançarina e que em breve eles se casarão.

Stella/Esther consegue sabotar muitos dos concorrentes do show de talentos do Sr. Moon. No entanto, ele finalmente a pega em flagrante com a ajuda de Minho e Kitty. Quando a 2ª temporada termina, o Sr. Moon manda Esther de volta para os Estados Unidos.