Qual é a nova regra dos EUA para exportação de chips de IA? | Explicado

A história até agora: Com o objetivo de promover um maior controle sobre a circulação de chips e tecnologia de Inteligência Artificial (IA), o Bureau de Indústria e Segurança dos EUA (BIS) introduziu uma estrutura escalonada para licenciamento e exportações. Ele argumentou que as regulamentações estavam em conjunto com “interesses de segurança nacional e política externa”. Além disso, ajudaria a “cultivar um ecossistema tecnológico seguro e confiável para o uso e disseminação responsável da IA”.

De que tecnologia estamos falando?

Em termos gerais, o regulamento refere-se a chips de computação avançados e a determinados pesos de modelos fechados de IA. Os modelos de IA são programas de software que compreendem uma série de operações matemáticas. Quando os dados são inseridos no programa, ele executa essas operações nos dados inseridos (fornecidos pelo usuário) para produzir resultados que podem ser informações, análises ou mídia. É o desenho dessas operações e seu arranjo, conhecido como arquitetura de modelo, que determina a natureza e a qualidade do resultado.

O que o regulamento propõe?

Os novos regulamentos actualizam as regras existentes para exportação, reexportação e transferências (dentro do país), segregando os países em três níveis, cada um com regras diferentes para a concessão de licenças e autorizações. O primeiro destes níveis não envolve restrições à exportação, reexportação ou transferência de chips de computador avançados para 18 aliados e parceiros dos Estados Unidos, incluindo Austrália, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Reino Unido e Japão, entre outros. . O segundo nível introduz limites de volume e isenções baseadas em especificações, juntamente com autorizações e licenças obrigatórias. Afirma que as transações que poderiam contribuir para o desenvolvimento de modelos avançados de IA exigiriam uma autorização de Utilizador Final Validado (VEU). Aqueles que não contribuem para o desenvolvimento de modelos avançados de IA, como chips com capacidade computacional coletiva de aproximadamente 1.700 GPUs avançadas, não precisariam de autorização. A China e a Índia em conjunto foram classificadas nesta subposição. O terceiro nível inclui países com embargos de armas, como a Coreia do Norte, o Iraque, o Irão e a Rússia, entre outros. Esses países não terão acesso à tecnologia.

Por que o acesso foi restrito?

Um dos principais objectivos tem sido garantir que a tecnologia (ou equipamento) não chegue aos “países de interesse” ou aos adversários dos EUA. Além disso, conforme detalhado no Federal Register, ele se esforça para garantir que os pesos dos modelos sejam armazenados fora dos EUA “apenas sob condições estritas de segurança” e que os grandes grupos de circuitos integrados avançados (ICs) necessários para treinar esses modelos sejam “construídos em destinos “. que apresentam riscos comparativamente baixos de desvio ou uso indevido.” O BIS determinou que os adversários poderiam utilizar sistemas avançados de IA para melhorar a velocidade e a precisão da sua tomada de decisões militares, planeamento e logística. O BIS também observou que o acesso aos sistemas poderia potencialmente reduzir a barreira para não especialistas desenvolverem armas de destruição em massa, apoiarem operações cibernéticas ofensivas e ajudarem em violações dos direitos humanos (por exemplo, através de vigilância em massa). Além disso, é essencial notar que o BIS manifestou preocupação pelo facto de as empresas chinesas utilizarem “subsidiárias estrangeiras numa variedade de destinos não controlados para adquirir circuitos integrados”.

Quais são as preocupações?

A principal preocupação está relacionada com a ameaça à competitividade global dos Estados Unidos nesta área. Ned Finkle, vice-presidente de assuntos governamentais da NVIDIA, um dos maiores fabricantes de chips do mundo, escreveu em um blog que isso prejudicaria a inovação que manteve os Estados Unidos na vanguarda. Finkle argumentou que as regras não fariam nada para melhorar a segurança dos EUA. “As novas regras controlariam a tecnologia em todo o mundo, incluindo a tecnologia que já está amplamente disponível nos principais PCs para jogos e hardware de consumo”.

Ken Glueck, vice-presidente executivo da Oracle, escreveu em dezembro de 2024 que as regras presumiam que não havia outros fornecedores fora dos EUA dos quais se pudesse adquirir tecnologia GPU. Explicando o aspecto da competitividade, o executivo da Oracle afirmou que adicionando “mais fichas ao problema, você pode continuar jogando”. “Se o seu fornecedor alternativo tiver menos desempenho, você poderá obter paridade simplesmente adicionando mais GPUs para a tarefa. Entram Huawei e Tencent. Faça isso por um preço mais barato. Entre no PCC. E implantá-lo globalmente, entre no Alibaba”, explicou. As regras foram introduzidas menos de uma semana antes do retorno do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca. A indústria tecnológica depositou as suas esperanças na próxima administração para retirar o quadro.

Essas regras afetam a Índia?

De acordo com Pranay Kotasthane, presidente do Programa de Geopolítica de Alta Tecnologia da Instituição Takshashila, grandes centros de dados indianos que desejam implantar chips avançados de IA podem precisar solicitar autorização VEU para acelerar as coisas. Observou que as empresas indianas que adquirem autorização VEU podem utilizar os itens exportados para fins civis e militares, exceto para fins nucleares. “No geral, não parece grande coisa. A grande história é que a Índia não está na categoria de aliados e parceiros confiáveis, provavelmente devido ao vazamento de chips para a Rússia”, disse ele.