Qual é a tendência de ‘fingir que entrei em Harvard’ no TikTok? Explicado

Curioso sobre o viral Tendência do TikTok “Fingindo que cheguei em Harvard”? Essa sensação cômica tomou conta das páginas For You na plataforma de compartilhamento de vídeos, parodiando reações dramáticas de aceitação na faculdade com reviravoltas hilariantes. Mas qual é a história por trás disso?

Aqui está tudo o que você precisa saber: como a tendência começou, seus momentos virais e por que chamou a atenção dos TikTokers.

Explicando o significado da tendência ‘Finja que entrei em Harvard’ no TikTok

A tendência “Pretend I Got to Harvard” cativou os usuários do TikTok com seu toque cômico em vídeos emocionantes de aceitação na faculdade. Nele, os participantes encenam reações exageradas ao receber uma carta fictícia de aceitação em Harvard, imitando as emoções intensas normalmente vistas em anúncios de aceitação autênticos. A tendência satiriza com humor as manifestações intensas e dramáticas associadas a esses marcos.

Essa tendência começou em dezembro de 2024 e ganhou força quando o usuário do TikTok @_angelomarasigan postou um vídeo intitulado “Fingindo que entrei em Harvard porque estamos entediados”. O vídeo acumulou mais de 33 milhões de visualizações e deu o tom da tendência. Muitos criadores seguiram o exemplo e produziram esquetes exagerados semelhantes.

Aqui está o vídeo compartilhado por Angelo que se tornou viral:

Esses vídeos geralmente apresentam uma combinação de “Latch” de Sam Smith e “7 Years” de Lukas Graham. Eles continuam a tradição do TikTok de combinar conteúdo emocional com trilhas sonoras evocativas. Além disso, a tendência tomou um rumo criativo quando os usuários começaram a envolver animais de estimação, especialmente cães, em suas paródias.

Por exemplo, um vídeo de @aubreygavelloo apresenta um Cavalier King Charles Spaniel de 13 anos. Enquanto isso, outro vídeo do popular criador. @mmmjoemele mostra uma galinha “aceita” em Harvard. Essas paródias humorísticas baseadas em animais de estimação rapidamente ganharam popularidade e acumularam milhões de visualizações.

Esse fenômeno se origina de uma longa tradição de compartilhamento online de reações emocionais de aceitação na faculdade, que remonta a meados da década de 2010, o formato inicialmente sincero se tornou uma fonte de paródia no TikTok, e o status icônico de Harvard o torna um alvo fácil para o humor. .

À medida que a tendência evolui, destaca a influência do TikTok na remodelação das narrativas culturais através da sátira. Ao zombar da seriedade do desempenho acadêmico, a tendência “Finja que cheguei em Harvard” incentiva os usuários a encontrar humor nos marcos da vida, criando um senso de diversão compartilhado.