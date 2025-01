Qual é a tendência do meme ‘Hiperpigmentação’ no TikTok?

Ele meme de “hiperpigmentação” está na moda tiktoke muitos usuários querem saber por quê. A origem do conhecido meme remonta a vários anos. Desde então, vários vídeos com o meme “Hiperpigmentação” foram compartilhados em várias plataformas de mídia social e obtiveram milhões de visualizações e curtidas. Recentemente, começou a ganhar força no TikTok.

Aqui está tudo o que os usuários do TikTok precisam saber sobre o meme “Hiperpigmentação”.

Isso é o que significa o meme de ‘hiperpigmentação’ no TikTok

O meme “Hiperpigmentação” originou-se de um vídeo de 2019 filmado por uma mulher chamada Sonia Tiebi. Apresenta uma conversa entre Tiebi e sua filha sobre um esboço bastante grosseiro que esta última fez da primeira. “Sentei-me aqui e posei por cerca de 10 minutos. Deixa eu ver o produto”, diz Tiebi à filha no vídeo. A garota parece apreensiva, mas mostra o desenho para Tiebi.

Após uma pausa, Tiebi pergunta se a pessoa do desenho deveria ser ela. Quando a menina larga o desenho, Tiebi se apressa em garantir enquanto tenta reprimir o riso: “Não, não, é fofo. É tão fofo. Nunca estive melhor. Oh, onde você estava quando chegou a hora das fotos do último ano?

Quando a menina diz que não acha bonito, Tiebi exclama que é fantástico. Mais tarde, ele acrescenta a agora famosa citação: “O que é isso? Isso é hiperpigmentação?

Não se sabe onde Tiebi inicialmente compartilhou o vídeo, mas o popular canal do YouTube Cerdovírus adquiriu os direitos sobre ele em algum momento. A legenda da postagem do ViralHog afirma que o incidente ocorreu em 4 de maio de 2019 em Omaha, Nebraska.

O vídeo está disponível no canal ViralHog desde junho daquele ano. Um mês depois, Tiebi supostamente compartilhou em sua conta X (antigo Twitter). Como mencionado acima, recentemente acumulou popularidade considerável no TikTok, com muitos usuários compartilhando o meme como parte de suas postagens.