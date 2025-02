Qual é o meme ‘mama dat queima’ em tiktok? Explicado

Ele Meme de “mãe dada queimadura” tem feito ondas em TiktokCapturando a atenção do usuário com sua frase cativante e humor relacionável. À medida que a tração continua, o meme causou uma onda de remixes, animações e interpretações criativas nas redes sociais.

Então, aqui há uma olhada mais de perto onde o meme se originou, como ele se tornou popular e por que ele ressoou com tantas pessoas online.

Explicando o meme ‘mama dat queima’ em tiktok

O meme “Mama Dat Burn” se origina em um vídeo viral de Tiktok em outubro de 2024.

Compartilhado por @naturlycrownd_nombssedO vídeo captura um momento alegre, mas doloroso, entre uma mãe e uma filha durante um tratamento para cabelos de seda. Este último anuncia com entusiasmo: “Estou recebendo minha imprensa de seda!” Antes de sua mãe acidentalmente queima a testa com o pente quente. Reagindo com uma careta, a garota exclama: “Mãe, que queima”, em um tom preocupado, mas carinhoso.

Desde sua carga, o vídeo acumulou mais de 145 milhões de visitas, com o som apareceu em mais de 15.800 publicações. Além disso, a relatabilidade e o humor do clipe a tornaram uma sensação viral, inspirando inúmeros remixes, vídeos de reação e memes em Tiktok.

O meme de Mama Dat Burn logo começou a tendência, com os usuários do Tiktok criando apresentações e animações de slides, retratando com humor. Muitos até usam dois formatos de painelMostrando o otimismo de um personagem antes de ser “queimado” de alguma forma, física ou metaforicamente.

As comunidades da Fandom também adotaram o meme, inserindo -o em seus programas e filmes favoritos. Por exemplo, uma variação popular do usuário @yixxypix Ele tem Shot Todoroki da minha academia de heróis. Link com o humor com seus poderes relacionados ao fogo e ao seu trauma de infância. Como tal, a versatilidade do meme permite que os usuários o adaptem a diferentes contextos, o que o torna um elemento básico no humor da Internet.

O meme “Mama Dat Burn” se junta a outras interações saudáveis, mas cômicas de pais e filhos, que se tornaram virais em Tiktok. Isso inclui a “mamãe, uma garota atrás de você” e “é a hiperpigmentação?” Memes. Essas tendências destacam as etapas falsas engraçadas, mas afetuosas, que os pais e os filhos experimentam juntos, o que os torna universalmente identificáveis ​​online.