Qual é o projeto Araval Safari Park? | Explicado

A história até agora: O ambicioso projeto do Parque Safari do governo de Haryana do governo de Haryana, estendido por Gurugram e Nuh, que foi uma das promessas do partido no poder Bharatiya Janata no ano passado, é esperado que seja o maior parque de safári do mundo. No entanto, o projeto enfrentou uma oposição difícil desde que foi discutida pela primeira vez.

Qual é o projeto?

De acordo com o concurso convidado pelo Departamento de Turismo de Haryana, o Avali Safari Park proposto terá gaiolas de animais, casas de hóspedes, hotéis, restaurantes, auditório, um hospital de animais, parques infantis, jardins botânicos, aquários, telefones, um túnel a pé com exposições , um teatro e restaurantes ao ar livre. O projeto foi transferido para o departamento florestal e um comitê de especialistas foi estabelecido para supervisioná -lo. Do total de 3.858 hectares propostos no concurso, 2.574 se estenderão através de 11 aldeias em Gurugram e os 1.284 restantes no NUH, em suas sete aldeias.

Por que há oposição?

As colinas nos distritos do sul de Gurugram e NUH fazem parte de Araval, a cordilheira mais antiga do mundo. Raongly corre pelo Rajastão que se estende de Champaner em Gujarat, no sudoeste, até Delhi, no nordeste, por cerca de 690 km. É ecologicamente significativo, pois combate a desertificação, verificando a propagação do deserto de Thar a leste do Rajastão e desempenha o papel de um aqüífero com suas rochas altamente fraturadas e desgastadas que permitem que a água filtre e recarregue as águas subterrâneas. É também um rico habitat para um amplo espectro de espécies e plantas da vida selvagem.

Um grupo de 37 oficiais se aposentou do Serviço Florestal da Índia escreveu uma carta ao primeiro -ministro Narendra Modi que busca descartar o projeto argumentando que o objetivo do projeto é simplesmente aumentar a pegada turística e não manter a cordilheira. O “principal objetivo de qualquer intervenção em uma área ecossensível deve ser” conservação e restauração “e não destruição”, de acordo com a carta. O aumento da pegada, o tráfego de veículos e a construção perturbará os aqüíferos sob as colinas de Aravali, que são reservas críticas para os distritos famintos de água em Gurugram e NUH (o nível de água subterrânea nos dois distritos foi classificado como “excessivamente explorado” pela terra central. Além disso, a localização do projeto está na categoria de “Forest”, que é protegida sob a lei de conservação da floresta, 1980. Além disso, Haryana tem uma cobertura florestal muito baixa de 3,6%e, portanto, o estado precisa reduzir Florestas naturais e não projetos destrutivos de safari, de acordo com a carta.

Quais são as leis que protegem Aravali?

Da área de aproximadamente 80.000 hectares Aravali Hill, em Haryana, a maioria é protegida por várias leis e por ordens da Suprema Corte e NGT. “A proteção mais generalizada para os Aravalis vem da Lei de Preservação de Terras do Punjab (PPA), 1900. Seções especiais 4 e 5 da lei restringem a ruptura da terra e, portanto, o desmatamento nas colinas para uso não -agrícola. . Recently around 24,000 hectares have been notified as a protected forest under the Law of Indian Forest, as a proposed compensation for the diversion of forest lands in the Nicobar Islands … in the same way, the TN Godavarman Thirumulpad O julgamento (1996) estende a proteção legal das florestas de acordo com o significado do dicionário, que deve cobrir as áreas aravali restantes que não são notificadas como florestas … e áreas florestais como ‘zona de conservação natural’ e restringir o limite máximo Construção de 0,5%”, disse o analista baseado em Bosques de Gurugram, Cetan Agawal. O Sr. Agarwal sugeriu que, em vez de um parque de Safari, o governo deveria declarar um parque nacional ou santuário nos Aravalis.