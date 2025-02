Qual é o significado de tântrica no lótus branco S03E01?

Série de antologia de drama satírico da HBO O lótus branco Ele voltou com a terceira temporada, fazendo as pessoas se perguntarem sobre o ambiente, a trama e o significado de “tântrica”, uma palavra mencionada no episódio de primeiro nível. Desta vez, o palco é a filial tailandesa da cadeia de hotéis homônimos na ilha de Koh Samui. A trama se concentra em um novo conjunto de personagens, juntamente com alguns membros que retornam da primeira temporada, incluindo Belinda Lindsey, de Natasha Rothwell. A palavra “tântrica” ​​aparece na interação entre dois novos personagens, Rick Hatchett, de Walton Goggins e Chelsea, de Aimee Lou Wood, e é isso que isso significa.

O que o tântrico significa no episódio 1 da 3ª temporada de White Lotus?

A palavra “tântrica” ​​no episódio 1 da terceira temporada de Lotus White provavelmente se refere a ioga tântrica, uma filial de ioga e práticas associadas.

O Tantra, em hinduísmo e outras religiões dharmal, é uma tradição esotérica que remonta a cerca de 2.000 anos. É uma filosofia densa que muitas vezes se concentra na importância de mantras ou música sagrada. O conceito de tantra geralmente evoluiu de diferentes maneiras em diferentes religiões dharmic e impactou outras atividades teológicas na Ásia.

No episódio, Rick parece estar lutando com algo e não está completamente a bordo com os planos muito mais jovens de sua namorada do Chelsea nas férias. Durante uma de suas cenas juntos, Chelsea pergunta a Rick se ele quer entrar em um tântrico mais tarde para elevar seu espírito, mas sai com raiva.

A faixa tácita aqui é sexo, e a intimidade sexual é um componente importante do yoga tântrico, mas a tradição cobre muito mais. Chelsea é um ex -professor de ioga e um personagem livre e aparentemente feliz. Quando ela diz ao namorado que eles podem entrar em um pouco tântrico mais tarde, é provável que ele se refere aos aspectos sexuais do yoga tântrico com a esperança de ter férias melhores. Infelizmente, Rick parece preocupado. Ele até afirma em um momento do episódio que está na Tailândia de férias.