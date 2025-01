Qual foi a cena de flashback de Jessica Henwick no final da 2ª temporada de Silo?

Curioso sobre ele Silo Final da 2ª temporada? A cena de flashback de Jessica Henwick quando Helen deixa os fãs refletindo sobre sua conexão com a narrativa mais ampla. O final, intitulado Into the Fire, apresenta Donald Keene, um jovem congressista, e seu encontro inesperado com Helen. O encontro deles, marcado por um presente surpreendente, acrescenta camadas de intriga à intrincada trama do espetáculo. Então, o que realmente aconteceu no flashback final da 2ª temporada de Silo?

Aqui estão os detalhes sobre a cena do flashback, além do significado do presente do dispensador Pez de Donald na 2ª temporada de Silo.

Cena de flashback do final da 2ª temporada de Silo de Jessica Henwick com Helen explicada

A cena de flashback apresenta Donald Keene, um representante do 15º distrito congressional da Geórgia. Ele conhece uma linda mulher, Helen (Jessica Henwick), no bar para um possível encontro. Ainda não está claro como surgiram seus planos de namoro; Pode ser através de um aplicativo de namoro ou de uma conexão mútua. No entanto, o encontro não corre como Donald esperava, mas corre mal.

Ele logo percebe que Helen não está interessada em estabelecer uma conexão pessoal com ele; Em vez disso, ele quer entrevistá-lo. Helen é uma jornalista interessada em interrogá-lo sobre um ataque com arma radiológica. Decepcionado, ele decide não responder às perguntas dela e decide ir embora, jurando nunca mais vê-la. No entanto, ele não tem consciência das reviravoltas que o destino lhes reserva. Antes de sair, ele dá a ela um dispensador Ducky Pez.

O que significa dispensador Donald’s Pez?

Embora o dispensador Pez de Donald na 2ª temporada de Silo possa parecer um simples presente que ele deu ao seu par, ele esconde um significado mais profundo. O dispensador Rubber Ducky Pez parece ser semelhante ao de George Wilkins, que o deu a Juliette na história atual. Ele sugere que o dispensador de Helen pode ter sido perdido após sua morte, provavelmente durante a rebelião. Também indica que poderia ser um residente do Silo 18. Wilkins de alguma forma o encontrou no Silo 18 e decidiu dá-lo à sua amante. No entanto, a história de Donald e Juliette estará potencialmente conectada, uma vez que o primeiro recupere a memória e reconheça a relíquia.