Qual será o impacto da guerra comercial de Trump? | Explicado

A história até agora: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou entregar, nos primeiros dias de seu segundo mandato em sua posição, em sua promessa de campanha mais vociferante: deu um tapa em uma variedade de parceiros comerciais dos Estados Unidos com tarifas significativas em um I Tente modificar migrantes sem documentos e ilícitos os passagens de medicamentos, embora presumivelmente incentive as empresas a favorecer a criação de empregos em solo americano. A ação inicial de sua administração no espaço, para usar ordens executivas para impor uma taxa de 25% aos bens canadenses e mexicanos e um imposto de 10% sobre os produtos energéticos do Canadá e uma ampla gama de mercadorias da China, China, mercados de valores mobiliários em todo o mundo, especialmente na Ásia.

Turmus de tarifas: sobre Trump e punição de tarifas no comércio

O que se seguiu ao anúncio?

Enquanto Pequim prometeu enviar um processo perante a Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos para “prática injusta” e Ottawa e a Cidade do México anunciaram planos de taxas de represálias, Trump parecia voltar de sua posição. Após as discussões com o presidente mexicano Claudia Sheinbaum e as autoridades canadenses, Trump disse que a Casa Branca havia concordado em “parar” a ação tarifária por um mês após o México que comete 10.000 tropas da Guarda Nacional em lidar com sua fronteira norte e de longo prazo e longo prazo acordo bilateral em processo. Da mesma forma, uma pausa de 30 dias sobre ação tarifária se aplicaria ao Canadá, dado o compromisso de seu primeiro -ministro Justin Trudeau de “trabalhar juntos”, enquanto seu governo procurava designar “um czar de fentanil, listam pôsteres mexicanos como grupos terroristas e lançam um Canadá -Us força de ataque conjunta para combater o crime organizado, fentanil e lavagem de dinheiro.

Embora as tarifas sobre produtos chineses estejam em vigor, Trump isentou temporariamente os pacotes de pequenos valores importados a partir daí depois que o Serviço Postal dos Estados Unidos mergulhou no caos enquanto lutava para lidar com novos regulamentos.

Qual é o contexto mais amplo das tarifas?

Embora no contexto da política macroeconômica tradicional, a tarifa “a extraordinária ameaça levantada por estrangeiros e drogas ilegais, incluindo fentanil mortal”.

Esse raciocínio expansivo para impor tarifas em todas as áreas potencialmente arrisque as inevitáveis ​​taxas de retaliação de outras nações. A guerra comercial resultante pode amortecer seriamente o comércio mundial em um momento precário para o crescimento econômico global. A ironia é que as taxas de Tit por olho crescente provavelmente exercerão uma forte pressão ascendente sobre os preços que os consumidores dos EUA pagam por produtos importados e ativam uma tendência inflacionária mais ampla por meio de preços mais altos de suprimentos em todos os setores.

A segunda causa de preocupação do plano tarifário do governo Trump é que a arma de taxas apóia tacitamente como um contra -homem contra disputas entre países não relacionados, nesse caso a entrada de migração não autorizada e drogas ilegais, em vez disso, para confiar na atividade da lei tradicional da a lei. Para garantir bordas menos porosas.

Como o México e o Canadá responderam?

De acordo com a Casa Branca, as organizações de tráfico de drogas mexicanas têm uma “aliança intolerável com o governo do México” e que este último “ofereceu abrigos seguros para que os pôsteres participem da fabricação e transporte de narcóticos perigosos, que trazem coletivamente para coletivamente Morte devido à overdose de centenas de milhares de vítimas americanas.

O governo Trump também disse que há uma “presença crescente de pôsteres mexicanos que operam laboratórios de fentanil e nitazeno no Canadá”, com um estudo recente que reconhece a “maior produção nacional do fentanil do Canadá e seu crescente rastro na distribuição internacional de narcóticos. Esses fatos, de acordo com a administração do Sr. Trump, sugerem que essa é uma aliança que põe em risco a segurança nacional dos Estados Unidos, que exige a erradicação da influência desses “pôsteres perigosos”.

Talvez encorajado por seu sucesso em forçar a Colômbia a aceitar os deportados dos Estados Unidos a Bogotá através de aviões militares, Trump usou tarifas para levar o México e o Canadá à mesa de negociações, mesmo que sua proposta viole os termos dos Estados Unidos-mexico- Canadá livre comércio. O México já implantou a maioria, se não todas, das tropas prometidas para monitorar e proteger a fronteira americana de cruzamentos não autorizados. Os relatórios também sugerem que as autoridades mexicanas apreenderam 20 milhões de doses de fentanil desde o início do mandato da sra. Sheinbaum em outubro.

O Sr. Trudeau respondeu inicialmente com um desafio maior, anunciando tarifas de retaliação sobre importações de US $ 106 bilhões nos EUA. e prometeu nomear um “czar fentanil”.

Onde está a China?

O imposto tarifário de 10% em Trump em produtos chineses é relativamente modesto em comparação com a taxa tarifária de 60% com a qual ele havia ameaçado atingir Pequim. No entanto, a China anunciou rapidamente um contra-tarifa de 15% que se aplicará às importações de carvão americano e gás natural liquefeito, petróleo bruto, máquinas agrícolas e certos carros, medidas ativadas em 10 de fevereiro.

Em um contra -ataque mais expansivo, o governo chinês também abriu uma investigação antitruste no Google, colocou várias empresas de moda e biotecnologia dos EUA em uma lista de “entidades não confiáveis” e estabeleceram limites nas exportações minerais críticas para produtos de alta tecnologia.

No entanto, os analistas sugerem que ambas as partes se abstiveram de reações excessivas ou instantâneas, apesar do fato de que 10% da taxa dos EUA na China se junta aos impostos pré -existentes impostos por Trump durante seu primeiro mandato, e isso deixa espaço para espaço para manobras em Negociações que podem continuar quando Trump conhece o presidente chinês Xi Jinping em um futuro próximo.

No entanto, com Trump prometendo uma ação tarifária estrita contra a UE e outras tarifas “recíprocas”, atrapalham as perspectivas do crescimento global ainda são altas.