Qualquer pessoa que não seja seu diretor fazendo um filme de comédia obsceno intitulado uma noite apenas para o Universal

Qualquer que seja o seu diretor, Gluck encontrou seu próximo projeto: Apenas uma noite.

Qualquer pessoa que não tenha sido lançada nos cinemas dos Estados Unidos em dezembro de 2023 pela Sony Pictures lançando. O filme, que se baseia livremente no grande barulho de William Shakespeare sobre qualquer coisa, acabou sendo um grande sucesso, já que ele ganhou cerca de US $ 220 milhões nas bilheterias mundiais.

Por O repórter de HollywoodO próximo projeto de gerenciamento de Gluck foi adquirido pela Universal Pictures. O novo filme é intitulado apenas uma noite e apresenta um script escrito por Travis Braun.

O que sabemos sobre o filme uma noite apenas por Will Gluck?

“Uma noite, ele fala sobre dois estranhos, um homem e uma mulher, que lutam para encontrar alguém com quem dormir na noite do ano em que o sexo antes do casamento é legal em sua sociedade”, diz a descrição do filme.

Informações sem tempo foram anunciadas neste momento. Uma data de lançamento ainda não foi estabelecida.

O artigo do Hollywood Reporter indica que “o script Braun liderou a lista Black 2024, a classificação anual dos scripts malsucedidos que foram apresentados em dezembro”. Braun também liderou a lista negra 2023 com Bad Boy, fazendo dele o primeiro escritor a chegar ao número um dois anos seguidos. Recentemente, foi anunciado que Bad Boy, que lida com o cachorro de um serial killer, estrelará Ke Huy Quan e Lili Reinhart.

Gluck produzirá apenas através de sua faixa de entretenimento da Olive Bridge. Jacqueline Monetta de Olive Bridge também servirá como produtor.

Antes de quem é você, Gluck fez sua estréia como diretor de cinema em 2009 com Fire Runaway de 2021. Gluck também trabalhou em scripts para todos esses filmes, exceto para fácil A.