Quando a cultura segue a natureza: um modo de vida pastoral exibido em Bengaluru

Todos os anos, Mahendra Khatal, pastoral da comunidade de Dhangar de Maharastra, caminha entre sua cidade natal, Dhawalpuri, até Vangoan, perto do sul de Gujarat, com outros membros e ovelhas da comunidade, passando quase um terceiro do ano cruzando as pradios de Dhawalpuri . Nunca foi uma vida fácil, mas agora a viagem se tornou ainda mais difícil por muitas razões, especialmente porque essas terras comuns estão sendo reduzidas, graças ao desenvolvimento e construção urbanas, mesmo uma grande parte desse prado tomado pelo exército indiano. Mesmo assim, eles perseveram, adaptando -se a essas novas condições como os pastores sempre fizeram.

“Somos resistentes”, diz Khatal, que está em Bengaluru como parte de Vivendo um pouco Utsav, 2025Um festival que dá vida às histórias, tradições, culturas e ecologias dos pastores da Índia, agora em sua sexta edição. Ele também fala sobre a relação simbiótica entre os pastores e o maior ecossistema: como suas vidas estão intimamente entrelaçadas com seus animais, a terra em que pastam e outros animais e plantas que vivem nela. “Os animais comem grama e excretam as sementes. Isso, por sua vez, ajuda mais plantas a começar a crescer, criando ecossistemas para animais como tigres, guindastes, javalis, veados e lobos ”, explica ele.

“A exposição se concentra nas narrativas, histórias e pastores no Deccan, do Ghats Ocidental ao Ghats Oriental”, diz Sushma Iyengar, o principal curador da vida levemente. | Crédito da foto: Viva um pouco

A história de Khatal é uma das muitas que ganham vida neste evento, que está sendo organizado pelo Centro Pastoralismo e pelo Centro Nacional de Artes de Indira Gandhi em Nagarbhavi, Bengaluru, em associação com várias instituições, artistas, acadêmicos, acadêmicos e designers do The designers viajantes.

“A exposição se concentra nas narrativas, histórias e pastores no Deccan, dos ghats ocidentais aos ghats orientais”, diz Sushma Iyengar, o principal curador da vida levemente, e acrescenta que cerca de 19 comunidades apareceram nesta edição, incluindo o Dhangars, Golas, Banjaras, Erukulas, Kurubas e Nandagawalis. “Foi concebido como um meio pelo qual destacamos os mundos da vida dos pastores, sua história de mobilidade, o contexto atual e seus desafios”, explica ele.

Desde que começou, a equipe organizadora e seus colaboradores estão investigando esse modo de vida notável e complexo. | Crédito da foto: Viva um pouco

Antecedentes e intenção

A idéia de uma exposição desse tipo ocorreu há vários anos, mesmo antes da Covid-19 e, desde então, a equipe organizadora e seus colaboradores estão investigando esse modo de vida notável e complexo. Sushma revela que grande parte da investigação surgiu da compreensão de várias relações que os pastores: com as pastorais da terra para atravessar, as outras comunidades, os agricultores se alimentavam de chuva, por exemplo, com quem compartilham um relacionamento simbiótico; o estado, historicamente e hoje; com materialidade e com o divino. “A cultura segue a natureza. Nunca é o contrário. Os pastores sabem e nunca desafiam isso “, diz ele, algo em que cada exposição Vivendo um poucoIsso acontecerá na cidade até 16 de fevereiro, reitera.

A primeira coisa que é provável que seus olhos aterrorizem na entrada do Centro Nacional de Indira Gandhi, onde o evento principal é comemorado, é um pôster que explica o que significa “viver um pouco” para a comunidade pastoral. Vá com isso e você encontra algumas dessas histórias em formatos vertiginosamente diversos: painéis de texto, fotografias, obras de arte, filmes, instalações de som, arte olfativa e muito mais.

“Esses formatos multifacetados são aqueles que fazem um todo”, diz o comunicado à imprensa do evento, e acrescenta que a exposição ocorre em 18 seções imersivas em vários temas, cada um criado por alguns dos designers, curadores e artistas mais aclamados da Índia e artesãos pastorais de várias comunidades. “Das pastagens desaparecidas do Deccan até a cultura e a economia do estrume como um meio de troca entre as comunidades pastorais, as seções de exposições oferecem uma viagem por histórias pastorais, culturas e ecologias, revelando seus desafios e relevância duradoura no mundo de hoje”. estabelece.

Exposição de Utsav ligeiramente. | Crédito da foto: Viva um pouco

Os destaques da exposição

Alguns dos aspectos mais proeminentes da exposição incluem Kavals ligaUma escultura sólida de Abhi também dá vida à linguagem auditiva que os pastores compartilham com seus animais; Histórias para caminharUma representação cartográfica impressionante das viagens migratórias das comunidades de Deccan; e um filme de 360 ​​graus sobre florestas e pastores feitos pelo cineasta Ram Alluri. Outras exposições de visitas forçadas incluem um foco em pastagens indianas, ilustradas com fotografias impressionantes do fotógrafo Dhritiman Mukherjee; Outro que examina a economia de esterco, cheia de esculturas e paredes feitas de adubo; E outro que aprofunda a história de 4000 anos de pastoralismo no Deccan que usa uma mistura de poesia, artesanato, arte e fatos de Sangam para aumentar a narrativa em torno dela.

Representação da vida pastoral. | Crédito da foto: Viva um pouco

Embora a exposição esteja em pastores de todo o Deccan e além, a exposição também tenta dar aos visitantes uma sensação de pastoralismo em Karnataka especificamente. For Instance, There are exhibits devoted to the legacy of the kuruba shepherd saint balumama, The Creation and Meaning of the Handwoven Woollen Kambli of Karnataka, The Indigenous Deccani Sheep of Karnataka and Maharastra and The Amrut Mahal Cattle of Old Mysore As Well As an examination das paisagens naturais de Bengaluru e o impacto da urbanização nela. A exposição também tenta tornar a pesquisa e a documentação acessíveis ao público, de acordo com Sushma, que acredita em expressar algumas dessas idéias através de várias formas artísticas, já que “eu crio apreciação e espanto … você absorve os mesmos problemas, não de sua mente, mas de sua mente, mas de sua mente, mas de sua mente, mas de sua mente, mas de sua mente.

Bazaar de arte pastoral. | Crédito da foto: Viva um pouco

Além da exposição, um bazar de artesanato pastoral e um café pastoral estará aberto todos os dias, oferecendo mais informações sobre a cultura material dessas comunidades. No café, por exemplo, os visitantes podem tentar comprar uma seleção curada de queijos artesanais pastorais de toda a Índia, explica Astma Sayed, co -fundador de Bombaim Fromagerie. Ela expande os queijos disponíveis no café, incluindo queijo de cabra Gujurat, queijo de leite de camelo do Rajastão e queijo Kaladi, uma variedade tradicional criada pelas tribos tribais tribais de Jammu.

Mais tarde, no bazar, há uma seleção de produtos artesanais “que são materialmente associados ou cruzados ao pastoralismo”, como o designer Anshu Arora, que curou o bazar com a table shabri. Algumas das marcas de exposição incluem Khamir de Kutch, Dolls4tiber de Himachal Pradesh, Targas Eargas de Andhra Pradesh, Porgai e ThenCinpoof de Tamil Nadu, Dakhnii Karnataka Diaries e Kishkinda Trust também de Karnataka, que atendem à linguagem visual comunidades. “Gostaríamos que as pessoas comprem, mas também há muito o que descobrir”, diz Anshu. Ele acrescenta que uma série de oficinas de artesanato também será realizada no bazar.

Conversas de iluminação

O festival também é uma oportunidade de iniciar conversas sobre o estilo de vida pastoral. Em um canto da IGCA, por exemplo, um conclave de jovens pastorais está em sessão, com representantes de várias comunidades que se reúnem para discutir as questões que enfrentam com frequência. Um especialista no atual governo que prefere não ser nomeado, fala sobre alguns desafios que muitos pastores enfrentam no estado. “A mídia sempre projeta que todas as comunidades pastorais de Karnataka são Kurubas, mas isso não é verdade. Existem mais de 7 a 8 dessas comunidades em Karnataka ”, diz ele, nomeando algumas delas, como os Kadugolas, Myasabedaru, Krishnagolas, Bedakampanas, Goulis, Lambani, Handi Jogis e Las Helavas.

Pastorais da região de Koppal. | Crédito da foto: Viva um pouco

Enquanto algumas comunidades de ovelhas traseiras para lã, a maioria dos animais traseiros para carne, ele diz, apontando que, embora os mercados de carne sejam mantidos regularmente no estado, quase não há infraestrutura moderna para apoiá -la. “Eles são uma das indústrias mais descuidadas”, diz ele. Além disso, “muito couro é desperdiçado em Karnataka porque não há unidades de processamento e avaliação aqui”.

Ter um espaço para conversa é, portanto, parte integrante do UTSAV, seja conversas entre os pastores, entre pastores e cidadãos em geral ou entre os pastores e o Estado para “criar provocações e aprendizado diferentes”, diz Sushma, que espera criar essas correntes de conversas e concentrações ajudarão a trazer algumas mudanças na política.

Em 15 de fevereiro, um dia antes do fechamento desta edição do Festival em Bengaluru, o curador independente Ishita Shah, fundador da Cuating for Culture, promoverá uma conversa da comunidade sobre diferentes tópicos no pastoralismo urbano.

Oficina de artesanato artesanal. | Crédito da foto: Viva um pouco

Iniciativa de crowdsourcing

As apresentações para esta iniciativa de crowdsourcing já estão abertas e os contribuintes selecionados serão convidados a apresentar desta vez, diz ela. “Sou um habitante da cidade e, para mim, é importante ver o pastoralismo além das periferias … veja como elas se tornaram parte da cidade e do ecossistema”, diz ele sobre essa iniciativa. “O centro do pastoralismo está fazendo um trabalho incrível para a comunidade pastoral. Queremos contribuir com uma conversa sobre a cidade e seu relacionamento com essas comunidades.