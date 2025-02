Quando a doença da infecção se torna crônica: lições covid e além

Robert F. Kennedy Jr., indicado ao presidente Trump para o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, disse que o fará priorizar a prevenção de doenças crônicas, Mudança de financiamento de vacinas e doenças infecciosas.

À primeira vista, isso faz sentido. O ônus de doenças crônicas sobre indivíduos, famílias, comunidades, fornecedores de assistência médica e, sim, contribuintes, é enorme.

No entanto, doenças crônicas (ou seja, contínua) e aguda (o que significa tempo limitado) estão intimamente ligadas. Os tratamentos para doenças infecciosas geralmente impedem a miséria de toda a vida de infecções crônicas. As correntes de financiamento para condições médicas crônicas e agudas são, e sempre foram necessárias para a saúde pública criticamente unida.

Há um século, na era pré-antibiótica, a febre reumática era a principal causa da morte das crianças. Uma criança receberia uma infecção estreptocócica, a infecção não relacionada se tornaria febre reumática e, para muitos, doenças cardíacas reumáticas. No início do século XX, os jovens com essa condição crônica ocupavam mais leitos de hospitais pediátricos que todas as outras doenças infecciosas combinadas

Instituições especializadas, como a casa de Harriet Lane para crianças inválidas em Baltimore, dotadas por uma família rica que perdeu dois filhos devido à febre reumática, aberta em 1912 a 1912 oferecer atenção a longo prazo O que alguns começaram a chamar de “crianças do coração”. Ele também se preocupou com aqueles com doenças infecciosas e como local de pesquisa e treinamento em pediatria.

Crianças com corações danificados que não podiam reparar viviam com limitações físicas frequentemente enfrentavam uma vida útil curta. Os médicos aconselharam as mulheres jovens a evitar a gravidez, para que seus corações enfraquecidos não se estressem; Os militares proibiam os jovens com a condição de servir.

No final da década de 1940, Graças ao desenvolvimento da penicilinaOs médicos podem parar de infecções agudas de estreptocentes e evitar danos permanentes aos corações jovens. A febre reumática deixou de ser uma condição comum. Hoje, nos Estados Unidos, é considerado uma doença evitável e nem todos os estados exigem que seja informado.

A penicilina também interrompeu o desenvolvimento de condições crônicas causadas por sífilis não relacionadas que apareceram décadas após a infecção. Paresia geral (Neurosifilis) Uma vez representou até 25 % das admissões em hospitais psiquiátricos. Sífilis não relacionados também causado Cegueira, paralisia, danos aos órgãos a cada órgão e as graves complicações da gravidez, bem como mortes fetais e neonatais.

Hoje, infelizmente, As taxas de sífilis estão aumentandoÀ medida que os governos federais e estaduais afastam os dólares da descoberta do caso e da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Esse é outro lembrete de que os esforços focados em doenças infecciosas são críticas para a prevenção de doenças crônicas.

Uma descoberta mais recente destaca a ligação entre infecções agudas e doenças crônicas. Pesquisadores Eles revelaram Que as pessoas nascidas e infectadas durante a pandemia de influenza de 1918 sofreram duas ou três vezes a taxa de doenças de Parkinson em comparação com as nascidas antes e depois desse surto. O estudo cuidadoso de doenças crônicas pode revelar sua fonte em infecções anteriores.

Hoje, começamos a aprender esta lição novamente, seguindo a pandemia covid de cinco anos.

Covid é uma doença aguda e infecciosa causada, como o surto de 1918, por um vírus. Long CovidEle se manifesta como uma variedade de sintomas de enfraquecimento em andamento, agora é uma área crítica de estudo para pesquisadores de doenças crônicas, que estão rastreando várias condições na infecção inicial. Estimativas da incidência de Covid por muito tempo entre os infectados nos EUA.

O que Long Covid significa avançar para aqueles de nós que foram infectados e continuam a enfrentar infecções é incerta. O que podemos ter certeza é que é perigoso ver doenças infecciosas agudas e o financiamento de doenças crônicas, como competência.

O registro histórico mostra que a batalha para prevenir e encontrar padres para doenças infecciosas levará a uma menor incidência de doenças crônicas e incapacitantes. Ao mesmo tempo, os esforços para encontrar tratamentos e padres para doenças crônicas são vitais. A pesquisa em ambas as áreas é parte integrante da empresa de saúde pública.

Janet Golden, Ph.D. Professor Emerita, Universidade de Rutgers, é historiador médico. Seu livro mais recente é “Os bebês se tornaram modernos: como os bebês trouxeram os americanos para o século XX.. ”

