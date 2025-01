Quando a Geração Z parece diferente, a história por trás da marca Muslimah

Jacarta – A Geração Z (Geração Z), ou a geração nascida entre meados da década de 1990 e o início da década de 2010, está frequentemente presa a um estigma negativo. Muitas vezes são considerados uma geração preguiçosa, mentalmente vulnerável, demasiado relaxada e sem ética de trabalho. Este estereótipo muitas vezes coloca a Geração Z na sombra das gerações anteriores, como os millennials e os baby boomers, que eram considerados mais duros e disciplinados.

No entanto, este estigma não reflecte totalmente a realidade. Role mais, ok?

Um exemplo que mostra que esse estigma está errado é o de Safwa Najla, uma adolescente de 19 anos que é uma figura inspiradora da Geração Z. Junto com suas amigas, Najla apresentou uma marca muçulmana chamada Maybe, prova de que a geração mais velha e jovem o homem não só é capaz de criar, mas também tem uma visão forte.

“Talvez seja uma frase que diz que tudo pode acontecer, descreve sonhos, orações e tudo de bom”, disse Najla no lançamento da marca em Jacarta, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

Com um processo criativo que durou apenas três meses, Safwa provou que o trabalho árduo, a criatividade e a determinação da Geração Z podem dar origem a algo significativo.

O estereótipo de que a Geração Z é uma geração preguiçosa e descontraída muitas vezes não leva em conta a situação única que enfrenta. A Geração Z cresceu na era digital, onde a tecnologia torna tudo mais fácil, mas também cria novos desafios, como a pressão das redes sociais, a sobrecarga de informação e as grandes expectativas. Muitas pessoas veem erroneamente a facilidade da tecnologia como uma desculpa para a geração Z ser preguiçosa, embora na verdade estejam usando a tecnologia para inovar.

 Genz Z, fundador da marca Muslimah, talvez

Podemos ver um exemplo real no processo criativo da marca Maybe. Todos os elementos, desde o design do produto até o gerenciamento de mídias sociais e edição de vídeo, são feitos por Safwa e sua equipe.

“Convidei meus amigos que tinham potencial, sem olhar para isso do ponto de vista comercial”, disse Najla.

Com este princípio ele demonstra que a cooperação e a exploração do potencial individual são a base do sucesso.

A Geração Z também é frequentemente considerada uma geração mentalmente vulnerável. Muitos acreditam que dependem demais do apoio emocional e têm dificuldade em lidar com a pressão. Porém, isso na verdade mostra que eles têm consciência da importância da saúde mental, algo que muitas vezes foi ignorado pelas gerações anteriores.

Ao longo do desenvolvimento de Maybe, Safwa envolveu seus amigos e até fez da mãe sua principal inspiração.

“Quase dez pessoas ajudaram. Principalmente minha mãe”, disse ele.