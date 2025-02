Quando a regra do presidente pode ser imposta? | Explicado

A história até agora:

Quatro dias após o primeiro -ministro de Manipur N. Biren Singh, ele renunciou, o estado foi colocado sob o governo do presidente em 13 de fevereiro. Embora o BJP dominante ainda tenha a maioria na Assembléia de Manipur, o partido não conseguiu encontrar um candidato ao principal ministro do consenso. O estado também foi atacado pela violência étnica entre as comunidades Meiteis e Kuki-Zo desde maio de 2023, e Singh enfrentou críticas por sua administração do conflito em muitas partes, mesmo de seu próprio partido. É a décima primeira vez que o governo do presidente é imposto em Manipur, o mais alto de qualquer estado.

Editorial: Imperativos da paz: sobre o presidente do presidente em Manipur

Qual é a regra do presidente?

A regra do presidente é uma disposição nos termos do artigo 356 que será imposto no caso do fracasso das máquinas constitucionais em um estado. Em tais situações, com base em um relatório do governador do estado ou de outros suprimentos, o presidente pode emitir uma proclamação que apreende as funções do governo e o governador do Estado, transferindo -os efetivamente ao governo da União e transferindo Os poderes dos poderes da Assembléia Estadual para o Parlamento da Assembléia Estadual. No entanto, o presidente não pode assumir nenhum dos poderes adquiridos em um tribunal superior. A proclamação do presidente deve ser estabelecida perante o Parlamento e expirará em dois meses, a menos que ambas as casas a ratifiquem. O Parlamento pode renovar a cada seis meses, por um período máximo de três anos. Após o primeiro ano, a renovação pode ocorrer sob certas condições, de uma emergência declarada no país ou no Estado, ou na Comissão Eleitoral que declara que as eleições estaduais não podem ser realizadas.

O artigo 356 não lista as várias circunstâncias específicas sob as quais a regra do presidente pode ser imposta, permitindo que seja o julgamento do Presidente (e do Conselho de Ministros da União que o aconselha) que está satisfeito por “uma situação em que o governo do Estado não pode ser realizado de acordo com as disposições desta Constituição ”. legislaturas em estados recém -formados e agitações públicas que levam ao julgamento da instabilidade da Suprema Corte em 1994 Sr. Bommai vs Union of India Caso também listou as circunstâncias em que o governo do presidente poderia e não poderia se impor, embora ele tenha deixado claro que isso não era exaustivo.

Quais são alguns casos anteriores da imposição do governo do presidente?

O governo do presidente foi imposto 135 vezes, em 35 estados e territórios da União, incluindo alguns que não existem mais. A primeira instância foi em junho de 1951, em Punjab, quando o primeiro -ministro do estado, Gopi Chand Bhargava, renunciou devido a diferenças internas no Partido do Congresso. No total, o Punjab está sob controle central há mais de uma década devido a atividades terroristas e separatistas que levam a condições instáveis ​​de leis e ordem. O único estado que passou mais tempo sob controle central é a J&K, que impôs o governo do presidente há quase 15 anos (mesmo no território da União da J&K), com os períodos contínuos mais longos de mais de seis anos Cada um de 1990 a 1996 e 2019 a 2024. Depois de Manipur, onde agora foi imposto pela décima primeira vez, a imposição mais frequente do governo do presidente foi 10 vezes em Uttar Pradesh.

Embora seja mais comum que a regra do presidente seja imposta em um estado em que o partido no poder se opõe ao do centro, vários casos do artigo 356 também foram aplicados nos casos em que a mesma parte está no poder no centro e no estado, mesmo Em Andhra Pradesh, em 1973, Assam em 1981, Gujarat, em 1974, Karnataka em 1990, e agora em Manipur em 2025.

Em 1977, o recém -eleito governo de Moroji Desai impôs o governo do presidente aos nove estados governados pelo Congresso uma vez, alegando que eles não tinham mais confiança do eleitorado que votou no Congresso no Centro. Quando Indira Gandhi retornou ao poder em 1980, ele retornou o favor, impondo o governo do presidente em nove estados pelo mesmo motivo. A Suprema Corte naquela época se recusou a interferir no assunto.

Por que se tornou menos frequente?

Algumas décadas depois, o julgamento de Bommai marcou uma mudança na posição do tribunal. O Banco de Nove Juízes disse que os tribunais poderiam revisar a proclamação do presidente “examinando se foi emitido com base em qualquer material ou se o material era relevante ou se a proclamação foi emitida no Fide ruim Exercício do poder ”, disse o ex -procurador -geral Soli Sorabjee em uma crítica ao julgamento de 1994.“ Isso significa que a proclamação pode ser atacada se for inconstitucional. Esta é uma dissuasão clara para o governo ”, disse PDT Aharya, ex -secretário de Lok Sabha.

Entre 1950 e 1994, o governo do presidente foi imposto 100 vezes, uma média de 2,5 vezes por ano. Em três décadas posteriores, foi imposto 30 vezes ou aproximadamente uma vez por ano. De fato, a imposição em Manipur é a primeira de Pusucherry em fevereiro de 2021, há quase quatro anos. Desde que o governo da NDA liderado por Narendra Modi chegou ao poder em 2014, o governo do presidente foi imposto 11 vezes, incluindo quatro vezes na J&K. Destes, os tribunais demoliram a proclamação duas vezes, em Arunachal Pradesh e Uttarakhand.

O que significa manter uma legislatura em animação suspensa?

Embora Manipur tenha sido colocado sob o governo do presidente, sua assembléia não se dissolveu. Em vez disso, permaneceu sob animação suspensa. Em 111 casos do governo do presidente até 2015, a Assembléia Legislativa do Estado havia se dissolvido simultaneamente com a proclamação 53 vezes, de acordo com o relatório do Secretariado de Lok Sabha. Nos casos restantes, o Legislativo foi colocado em animação suspensa.

Embora Manipur tenha sido colocado sob o governo do presidente, sua assembléia não se dissolveu. Em vez disso, permaneceu sob animação suspensa. Quando a Assembléia é colocada sob animação suspensa, ela pode ser revivida toda vez que é possível formar um governo popular depois que o governo do presidente for revogado.

No caso de Bommai, “uma opinião que o Tribunal tomou foi que a proclamação apenas suspendeu temporariamente a função constitucional da Assembléia Legislativa durante sua existência e, no momento em que a proclamação foi revogada, a suspensão constitucional terminaria e o legislador retornaria a Vida “. O advogado constitucional Abishek Jebaraj diz. “A Suprema Corte também alertou que conceder poderes de dissolução sem restrições ao presidente sob uma proclamação do artigo 356 estaria cheio de perigo e acrescentaria à Constituição uma medida que seus fundadores nunca pretenderam”.

O Sr. Acharya, no entanto, sentiu que a “animação suspensa”, que nunca é mencionada como tal na Constituição, não tem sanção constitucional. “Se o Parlamento cuida de todos os seus poderes, qual é o sentido de manter viva uma assembléia?” perguntado. “É inconstitucional”.