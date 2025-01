Quando é a data de anúncio do Nintendo Switch 2? Relatórios explicados

interruptor nintendo 2 e o momento do seu anúncio oficial está na mente dos fãs há muito tempo, encorajados pelo imenso sigilo da empresa de jogos em torno do tão esperado console de jogos. Agora, um novo furo de um vazador está circulando na Internet. Este furo afirmava saber exatamente quando o Nintendo Switch 2 seria anunciado. Como tal, os fãs estavam ansiosos para descobrir todos os detalhes em torno deste furo.

Aqui está o que aprendemos com o anúncio do Nintendo Switch 2.

Espera-se que a Nintendo anuncie o Switch 2 em 16 de janeiro

Espera-se que o Nintendo Switch 2 seja anunciado oficialmente em 16 de janeiro de 2025.

Esta informação vem do scooper e podcaster Nate the Hate. Isso foi confirmado no último episódio de seu podcast. Este furo foi posteriormente corroborado por Tom Warren do The Verge. Ele mencionou através desconhecido que o Nintendo Switch 2 seria anunciado esta semana.

Em seu vídeo, Nate the Hate mencionou ter ouvido que a revelação do Switch 2 se concentraria inteiramente no console e em suas capacidades. Ele acrescentou que os fãs não devem esperar que nenhum jogo seja revelado para o console.

No entanto, como esta informação não vem diretamente da Nintendo, os fãs devem aceitá-la com cautela. No entanto, os fãs podem não ter que esperar muito. Isso ocorre porque o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, revelou através desconhecido em maio de 2024 que o sucessor do Switch seria anunciado no final do ano fiscal, que é março de 2025.

O burburinho em torno do Nintendo Switch 2 só cresceu desde que o que parecia ser uma réplica do console de jogos foi exibido na CES 2025. Ele foi revelado pelo fabricante de acessórios Genki, e as imagens começaram a vazar online logo depois. Isso finalmente chamou a atenção da Nintendo. A Nintendo disse mais tarde CNET que não era um projeto oficial e que não havia sido fornecido à empresa.

Mais tarde, os advogados da Nintendo visitaram Genki. No entanto, este último não teria tido consequências jurídicas. Isso porque não assinaram nenhum acordo de confidencialidade com a empresa de jogos.