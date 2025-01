Quando é a data de lançamento da Netflix para a 4ª temporada do Dr. Stone?

Muitos estão ansiosos para saber a data e hora de lançamento do Stone, temporada 4 em Netflix nos EUA. A edição animada intitulada Science Future, baseada na série de mangá de mesmo nome, apresenta o menino gênio Senku Ishigami. Acorde em um “Mundo de Pedra” com o objetivo de reconstruir a civilização, onde há muito tempo atrás, uma luz misteriosa assustou os humanos, transformando-os em pedras. Como o primeiro episódio já foi ao ar em países como a Índia, muitos estão ansiosos para saber a data de estreia e a programação dos episódios nos Estados Unidos.

Quando a 4ª temporada do Dr. Stone começará a ser transmitida na Netflix?

A 4ª temporada de Dr. Stone estreou exclusivamente na Crunchyroll nos EUA em 9 de janeiro às 7h, horário do Pacífico. Não há data de lançamento confirmada do Netflix, mas muitos especulam que provavelmente estará disponível no próximo ano.

As temporadas iniciais demoraram um pouco mais para serem transmitidas na Netflix desde a data de lançamento original: aproximadamente 2 a 4 anos. No entanto, não parece que a edição atual possa estrear tarde, visto que a temporada final saiu mais cedo em comparação com suas antecessoras. Os episódios finais da 3ª temporada foram lançados originalmente no final de dezembro de 2023. No entanto, foram disponibilizados na Netflix em 1º de janeiro de 2025, tornando-se aprox. 12 a 14 meses a partir da data de lançamento original.

Se a temporada atual seguir uma estratégia semelhante, o público pode esperar a série no início do próximo ano. Por enquanto, os usuários podem saborear cada episódio da 4ª temporada no Crunchyroll semanalmente. O cronograma de lançamento da parte 1 do lançamento atual é o seguinte:

Episódio 1 – Ryusui vs.

Episódio 2 – quinta-feira, 16 de janeiro

Episódio 3 – quinta-feira, 23 de janeiro

Episódio 4 – quinta-feira, 30 de janeiro

Episódio 5 – quinta-feira, 6 de fevereiro

Episódio 6 – quinta-feira, 13 de fevereiro

O lançamento atual deverá ter 20 episódios. Além disso, a 4ª temporada será dividida em três partes, das quais ainda não se sabe a data de lançamento das duas partes.