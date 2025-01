Quando é a data de lançamento da Nvidia GeForce RTX 5090 e quanto custa?

NVIDIA anunciou recentemente o GeForce RTX 5000 placas gráficas da série na CES 2025, com destaque para o RTX 5090. Conseqüentemente, os fãs estão curiosos sobre a Nvidia GeForce RTX 5090. data de lançamento e preço. O RTX 5090 é o sucessor do RTX 4090 e deverá apresentar recursos e atualizações mais avançadas em comparação com seu antecessor.

Curioso para saber a data de lançamento e o preço da placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 5090? Aqui estão suas respostas.

Quando será lançada a placa gráfica Nvidia GeForce RTX 5090?

A Nvidia GeForce RTX 5090 será lançada em 30 de janeiro de 2025. Ele será lançado junto com o RTX 5080.

O RTX 5070 e 5070 Ti só chegarão às lojas um mês depois.

RTX 5090 possui as seguintes especificações, dependendo do site oficial:

Arquitetura NVIDIA – Blackwell

DLSS – DLSS 4

Limites de IA – 3352

Núcleos tensores – 5ª geração

Núcleos de Ray Tracing – 4ª Geração

Codificador Nvidia: 3x 9ª geração

Decodificador Nvidia: 2x 6ª geração

Configuração de memória: 32 GB GDDR7

Largura de banda da memória: 1792 GB/seg.

Núcleos CUDA – 21760

Potência gráfica total: 575

Potência necessária do sistema: 1000

Conectores de alimentação complementares: 4 cabos PCle de 8 pinos (adaptador na caixa) / 1 cabo PCle Gen 5 de 600 W

Placas gráficas e laptops RTX 50 podem fornecer taxas de quadros aceleradas de até 8X por meio de DLSS 4 com renderização multiquadro. Além disso, a latência também é reduzida em 75% por meio do Reflex 2, e tanto os jogadores quanto os criadores podem alcançar fidelidade gráfica de nível superior por meio dos RTX Neural Shaders.

As tecnologias Max Q, como Advanced Power Gating, Low Latency Sleep e Accelerated Frequency Switching, aumentam a vida útil da bateria em 40% para laptops da série RTX 50 em comparação com a geração RTX 40.

Quanto custa a Nvidia GeForce RTX 5090?

A Nvidia GeForce RTX 5090 custará US$ 1.999.

Isso é significativamente mais alto do que o preço do RTX 4090, de US$ 1.599.

Enquanto isso, o RTX 5080 irá até US$ 999. O RTX 5070 e 5070 Ti custarão US$ 549 e US$ 749, respectivamente.

Para garantir o resfriamento da GPU Blackwell de alto desempenho no RTX 5090, os engenheiros da Nvidia desenvolveram uma placa GeForce Enthusiast SFF-Ready de 2 slots com 304 mm de comprimento, 137 mm de altura e 2 slots de largura.