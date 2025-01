Quando é a noite passada de Norah O’Donnell antes de deixar as notícias da CBS Evening?

curioso sobre quando Norah O’Donnell é Deixando as notícias da CBS Evening? A âncora de uma vida noite passada Com a cadeia, marca o fim de uma era, deixando para trás um legado de jornalismo impressionante e cobertura nacional. Com a transição da CBS para os novos apresentadores e um formato renovado, há muito o que descompactar.

Então, vamos aprofundar os detalhes da partida de O’Donnell, as próximas mudanças na liderança e o que se segue para a CBS Evening News.

É quando Norah O’Donnell está ontem à noite antes de deixar a CBS Evening News

A noite passada de Norah O’Donnell como apresentadora da CBS Evening News ocorreu em 23 de janeiro de 2025.

Originalmente definido para 24 de janeiro, a data foi alterada devido à cobertura do CBS Sports Del Farmers Insurance Open of the PGA Tour, que teria limitado a transmissão a uma edição exclusiva da costa oeste. Isso marcou o fim dos cinco anos e meio de O’Donnell como apresentador e a conclusão da execução do programa em Washington, DC.

A famosa apresentadora anunciou seu plano de renunciar após as eleições de 2024 no ano passado. Sua partida ocorreu logo após cobrir a segunda posse presidencial de Donald Trump em 20 de janeiro.

Norah O’Donnell começou a apresentar as notícias da CBS Evening em 15 de julho de 2019. Antes disso, ela serviu como CBS nesta manhã co -presente e a principal correspondente da cadeia na Casa Branca. Enquanto isso, John Dickerson e Maurice Dubois se tornarão co -apresentados em 27 de janeiro de 2025. O programa também retornará a Nova York após cinco anos em Washington, DC.

Além disso, a CBS News planos mudanças mais amplas para o programa, incluindo um formato com mais conteúdo de 60 minutos. A cobertura do correspondente será expandida, com Margaret Brennan liderando os relatórios baseados em DC. Além disso, Lonnie Quinn fornecerá atualizações climáticas periódicas. (através Prazo final)

Bill Owens, produtor executivo de 60 minutos, também assumiu responsabilidades de supervisão para a CBS Evening News. Além das mudanças no apresentador, a CBS News passou por uma reestruturação de liderança em agosto de 2024. Adrienne Roark foi nomeado presidente de redação e coleção de notícias, acontecendo com Ingrid Ciprián-Matthews. (através Variedade)

Essas mudanças visam melhorar a narração e os relatórios nas plataformas de notícias da CBS, e Norah O’Donnell continua com suas contribuições para programas como 60 minutos.