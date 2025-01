Quando é o próximo jogo do Kansas City Chiefs e Taylor Swift poderia comparecer?

Querendo saber se Taylor Swift fará outra aparição em um Chefes de Kansas City jogo? À medida que os playoffs da NFL esquentam, os fãs ficam cheios de dúvidas sobre se o astro retornará ao Arrowhead Stadium para torcer por Travis Kelce. Com os Chiefs se preparando para o próximo confronto dos playoffs, muitos estão curiosos sobre o jogo e a possível presença de Swift.

Aqui está o que você precisa saber sobre o próximo jogo do Kansas City Chiefs, a história das aparições de Swift nos dias de jogo e a crescente conexão entre o futebol e a cultura pop.

Quando é o próximo jogo do Kansas City Chiefs?

Ele Chefes de Kansas CityO próximo jogo será sábado, 18 de janeiro de 2025, às 15h30 CST.

Eles enfrentarão o Houston Texans na Rodada Divisional dos Playoffs da AFC no GEHA Field no Arrowhead Stadium. O jogo estará disponível para assistir na ESPN, ABC e ESPN+. Este jogo de playoff segue a despedida dos Chiefs no primeiro turno.

Os Texans avançaram para esta rodada depois de derrotar o Los Angeles Chargers por 32-12 na Rodada Wild Card. Os torcedores podem esperar um jogo altamente competitivo, com os Chiefs buscando defender o título.

Taylor Swift comparecerá ao próximo jogo do Kansas City Chiefs?

Não há informações confirmadas sobre se Taylor Swift comparecerá ao jogo dos playoffs do Kansas City Chiefs no sábado, 18 de janeiro de 2025, contra o Houston Texans. No entanto, dada a sua presença frequente no Arrowhead Stadium nesta temporada, os fãs especulam que ele pode parecer estar torcendo por seu companheiro de equipe, Travis Kelce.

Swift compareceu a um jogo pela última vez em 21 de dezembro, quando os Chiefs derrotaram os Texans em Arrowhead. Vestida com um casaco de pele sintética vermelho e um chapéu bucket, ela ganhou as manchetes com seu visual do dia do jogo. No entanto, ele faltou ao jogo de 25 de dezembro contra o Steelers em Pittsburgh, provavelmente devido a planos de férias, e não há registro de que ele compareceu ao jogo fora de casa em 5 de janeiro em Denver contra o Broncos.

Swift compareceu à maioria dos jogos em casa dos Chiefs nesta temporada, mas perdeu alguns devido a conflitos de agenda com seu Eras Tour. Suas aparições em jogos em casa atraíram a atenção da mídia, especialmente durante jogos importantes no Arrowhead Stadium.

Enquanto os Chiefs se preparam para o jogo da Rodada Divisional da AFC, a presença de Swift permanece incerta. Embora os fãs estejam de olho em sua possível aparição, o foco permanece na perseguição dos Chiefs aos playoffs e em sua busca para progredir ainda mais na pós-temporada.