Quando é o Witcher: Sirenes dos Deep? Linha do tempo explicada

O universo Witcher está se expandindo mais uma vez, e os fãs esperam ansiosamente o lançamento do próximo filme de animação, The Witcher: Sirenes das profundezas. Este novo capítulo promete explorar águas desconhecidas, mergulhando em um conflito centenário entre humanos e merpes. Mas onde essa história se encaixa na maior linha do tempo do Witcher?

Aqui está uma quebra completa da linha do tempo da série.

É quando The Witcher: Sirenes of the Deep ocorre na linha do tempo do programa

O Witcher: Sirenes of the Deep é estabelecido entre os episódios 5 e 6 da 1ª temporada de Witcher.

Isso coloca o filme no coração da primeira temporada, oferecendo uma nova perspectiva sobre a jornada de Geralt de Rivia por um período crítico. Em The Witcher: Sirenes of the Deep, Geralt é contratado para investigar uma série de ataques misteriosos em uma vila costeira.

O que começa como uma missão rotineira de caçar monstros rapidamente em um conflito complexo entre humanos e merpes. À medida que as tensões aumentam, Geralt deve navegar por alianças traiçoeiras e descobrir a verdade antes que a disputa explode em uma guerra em grande escala.

As sirenes do Deep é inspirado na história de Andrzej Sapkowski “A Small Sacrifan”, parte de sua aclamada série de livros de Witcher. O filme da Netflix é escrito pelos escritores da série Witcher Mike Ostrowski e Rae Benjamin.

Além disso, Lauren Schmidt Hissrich, o showrunner da série de ação ao vivo, está produzindo. O próprio Sapkowski serve como consultor criativo, garantindo que o filme permaneça fiel ao material de origem (através de Tudum).

O filme é dirigido por Kang Hei Chul, que trabalhou anteriormente no Witcher: Nightmare of the Wolf. A animação é gerenciada pelo Studio Mir, o famoso estudo sul -coreano por trás da lenda de Korra e Voltron: Lendário Defensor.

Para aqueles que precisam de um resumo rápido, a primeira temporada de Witcher apresenta três personagens centrais. De Geralt de Rivia, o caçador de monstros melancólicos com um código moral. Então, Ciri, a jovem princesa fugiu de seu reino devastada pela guerra. Por último, mas não menos importante, Yennefer de Vengerberg, uma poderosa feiticeira com um passado tumultuado. Suas histórias se desenvolvem através do continente, entrelaçando questões de destino, sobrevivência e sacrifício.

The Witcher: Sirenes das estreias profundas em Netflix em 11 de fevereiro de 2024.