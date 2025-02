Quando e por que o jogo Multiversus está fechando com a 5ª temporada?

Multiverso A 5ª temporada retornou o jogo ao jogo, mas desta vez, não pelas razões pelas quais os fãs estavam esperando. O jogo cruzado, que apresenta personagens icônicos da Warner Bros. como Batman e Arya Stark, está chegando ao fim. Com o fechamento do jogo Multiversus após a quinta temporada, os jogadores se perguntam sobre as razões por trás dessa decisão.

Quando a quinta temporada de Multiversusus começará e terminará?

A 5ª temporada de Multiversus começou em 4 de fevereiro de 2025 e terminará em 30 de maio às 9h ET.

O jogo online foi lançado em 28 de maio de 2024. Infelizmente, agora está se aproximando de seu fim menos de um ano após o seu lançamento. A equipe de desenvolvimento anunciado Em 31 de janeiro de 2025, o suporte ao jogo terminará em 30 de maio de 2025. Os jogadores que já baixaram o jogo ainda podem jogar offline, mas depois de 30 de maio, será eliminado de todas as plataformas digitais.

A partir de agora, a razão pela qual não foram reveladas mais atualizações após a 5ª temporada, não foi revelada.

Após o anúncio inicial, a equipe técnica abriu para o fechamento sem compartilhar o motivo apropriado. A equipe compartilhou a “decisão não foi tomada de ânimo leve”. Além disso, ele apreciou as equipes de jogos dos primeiros jogadores e da Warner Bros. Games por seu trabalho duro na criação do jogo. A equipe de desenvolvimento também expressou sua gratidão à comunidade Multiversus por seu apoio ao longo da bela viagem.

Além disso, o diretor do jogo, Tony Huynh, também expressou sua gratidão por todos aqueles que apoiaram o jogo. Além disso, Huynh desculpa Os fãs por não incluir muitos de seus personagens favoritos devido à falta de tempo.

Gerente da comunidade Ajax Ele também abordou a dura resposta ao fechamento repentino do jogo. Ele disse: “Eu sei que as coisas não são as melhores no momento e todos procuram respostas. Receba ameaças de danos físicos contra ele não é e nunca será o caminho”.

Embora a equipe não tenha compartilhado o motivo por trás do final, os jogadores o especularam como o fracasso do jogo devido à estratégia de monetização. Os jogadores acharam difícil comprar mais lutadores separadamente, enquanto os preços dos cosméticos dispararam. Além disso, o acesso precoce do jogo foi eliminado em junho de 2023, o que pode ser outro motivo de fracasso. (através Direto)