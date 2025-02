Quando esperar Blue Lock Capítulo 292 Spoilers e Manga

Muitos fãs estão ansiosos para descobrir quando o estragar para Capítulo 292 de Lock Azul Será lançado. No capítulo anterior, Bastard Munchn fez todo o possível com seu contra -ataque contra Paris x Gen., então agora, o trabalho Yoichi Isagi e sua equipe executarão será o destaque dos vazamentos de Blue Lock Capítulo 292.

Quando esperar Blue Lock Capítulo 292 Spoilers

Os fãs podem esperar que os spoilers do Blue Lock Manga estream na Internet no sábado, 8 de fevereiro ou domingo, 9 de fevereiro de 2025. O lançamento do capítulo também, como será lançado nos Estados Unidos na terça -feira, 11 de fevereiro, às 8h, as 11h e 10h e 10h CT. O capítulo 292 estará disponível para ler para os fãs japoneses na quarta -feira, 12 de fevereiro, à meia -noite. Atualmente, nenhum descanso foi anunciado para o mangá.

Blue Lock Capítulo 291 Resumo dos spoilers

O enredo do último capítulo de mangá da Blue Lock concentrou -se principalmente nas engrenagens bastardas munchenas para tentar marcar contra Paris x Gen, de acordo com os spoilers. O capítulo começou com Yukimiya Kenyu aproveitando a defesa de Michael Kaiser contra Itoshi Rin e levando a bola sob seu controle.

Aqui, Kenyu decide viajar para o objetivo do PXG. Kenyu enfrenta um desafio de Tokimitsu, Tsurugi e Ninjiro e passa a bola para Hiori.

Quando a bola chega a Hiori, ele avança com ele em direção ao objetivo, enquanto os pensamentos sobre a importância de Isagi para a equipe entra em sua mente. Nesse momento, Isagi faz seu movimento e tenta atingir uma posição de gol.

O capítulo termina quando Hiori encontra Karasu na frente dele e depois Alexis Ness pula para tocar.