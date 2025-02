Quando esperar por uma peça Capítulo 1141 Spoilers e Manga

Uma peça Capítulo 1141 Spoilers Eles são altamente antecipados, especialmente após a introdução de dois novos cavalheiros sagrados na ilha de Elbaph e o aviso sinistro de Figuland de Shamrock. Os fãs estão ansiosos para ver como esses desenvolvimentos afetarão a história. Muitos já esperam os próximos vazamentos. Aqui estão todos os detalhes que os leitores devem saber sobre a data potencial de lançamento do vazamentos do capítulo 1141 da única peça manga.

Quando esperar por um pedaço de spoilers do capítulo 1141?

Os fãs podem se alegrar quando os spoilers do capítulo 1141 de uma peça devem chegar sem descanso. O mangá está seguindo seu calendário habitual de lançamento, o que significa que os spoilers podem surgir na terça -feira, 25 de fevereiro ou quarta -feira, 26 de fevereiro de 2025.

Além disso, a data de lançamento do capítulo para leitores nos Estados Unidos será no domingo, 2 de março, nos respectivos intervalos: 7h PT, 10h ET e 9h CT. No entanto, para os fãs japoneses, essa data de lançamento adiará e o capítulo 1141 estará disponível na segunda -feira, 3 de março, na meia -noite JST.

O que aconteceu em uma peça Capítulo 1140?

O Capítulo 1140 de One Piece caiu após o intervalo de uma semana e mostrou a batalha entre o Scopper Gaban e Luffy.

O capítulo começa com o duelo entre Gaban e Luffy para as chaves da cadeia Loki que começa. A luta entre os dois levou Luffy a obter seu potencial máximo enquanto desbloqueia o Gear 5 para combater os cortes de vento de Gaban.

Enquanto o ex -membro do Roger Pirates dominou facilmente Luffy, ele deixou o duelo e aceitou a derrota depois que Zoro entrou na foto. Sua decisão de conceder sem muita resistência deixou muitos questionando suas verdadeiras razões.

Por outro lado, Gunko convocou Saint Sommers e Gillingham da Pastor House e a casa suave dos dragões celestiais, respectivamente, na floresta terrestre dos gigantes de um círculo mágico chamado abismo. Figuland Shamrock ficou surpreso com a chegada de dois cavalheiros sagrados, já que ele e Gunko solicitaram apenas um. No entanto, Gillingham revela que Shamrock é necessário na Terra Santa de Mariejois. Portanto, Shamrock dá uma permissão, mas adverte que isso causará caos na ilha de Elbaph.