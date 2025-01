Quando esperar spoilers e vazamentos de mangá do Blue Lock Capítulo 290

Com Capítulo 289 do Bloqueio Azul programado para ser lançado em breve, os fãs já estão especulando quando os spoilers do Capítulo 290 aparecerão online. O capítulo anterior focou principalmente no confronto entre Alexis Ness do Bastardo Munchen e Michael Kaiser, deixando os leitores ansiosos para descobrir o que eles têm reservado para nós. Bloqueie os vazamentos do Capítulo 290.

Quando esperar spoilers do Blue Lock Capítulo 290?

Com base nos padrões anteriores, os fãs podem esperar que os spoilers do Capítulo 290 do Blue Lock apareçam nas redes sociais no sábado, 25 de janeiro, ou no domingo, 26 de janeiro de 2025. A data oficial de lançamento do capítulo permanece a mesma, e está programado para lançamento em Terça-feira. , 28 de janeiro nos Estados Unidos e quarta-feira, 29 de janeiro no Japão. Os horários de lançamento são os seguintes:

8h, horário do Pacífico

11h, horário do leste

10h horário central

16h, horário do leste

Blue Lock Capítulo 289 Resumo de spoilers

Os spoilers do capítulo 289 do Blue Lock se concentram em Alexis Ness, que enfrenta críticas de seu ídolo, Michael Kaiser. Ness afirma que seu único objetivo ao jogar é elevar Kaiser ao topo do futebol mundial. Frustrado, Kaiser repreende Ness, pedindo-lhe que abandone o futebol se não quiser jogar sozinho.

O foco então se volta para Yoichi Isagi, que apóia os sentimentos de Kaiser ao afirmar que Ness é um jogador fracassado devido à sua incapacidade de jogar para seu crescimento pessoal. A partida recomeça e Isagi rapidamente percebe que Rin Itoshi está planejando uma estratégia para detê-lo e a Kaiser. Quando Isagi começa a jogada com a posse de bola, ele percebe que Rin não o está desafiando diretamente, o que o leva a passar a bola para Kaiser. No entanto, Kaiser encontra-se rodeado de jogadores PXG, que anteciparam a estratégia de Isagi.

Os spoilers terminam com Kaiser devolvendo a bola para Isagi, escapando por pouco da pressão dos jogadores do PXG. Porém, antes que a bola chegue a Isagi perto do gol do PXG, Rin intervém, intercepta o passe e interrompe seu ataque.