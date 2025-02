Quando esperar uma peça Capítulo 1140 Spoilers e Manga

Com a entrada de um membro de Roger Pirates em Elbaph, Uma peça Você está pronto para se tornar mais intenso nos próximos capítulos. Portanto, os fãs já se perguntam quando terão acesso a estragar e vazamentos de One Piece Capítulo 1140. O capítulo 1139 foi lançado com apenas 13 páginas, o que o tornou um dos capítulos de mangá mais curtos lançados nos últimos tempos. No entanto, ele lotou muitos detalhes. Abaixo estão a data e o horário de um pedaço do capítulo 1140 da trama.

Quando esperar por um pedaço dos spoilers do capítulo 1140?

O mangá de uma peça será lançado na próxima semana, alterando o padrão de lançamento dos spoilers. Os fãs podem esperar spoilers para o capítulo 1140 de uma peça serão lançados na terça -feira, 18 de fevereiro ou quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025, com base em padrões anteriores.

Por outro lado, espera -se que o capítulo 1140 seja lançado para leitores nos Estados Unidos no domingo, 23 de fevereiro, nos espaços seguintes: 7h PT, 10h ET e 9h CT. Além disso, no Japão, espera -se que o capítulo saia na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025, às 12h JST.

O que aconteceu em uma peça One Piece, capítulo 1139?

Este capítulo se concentrou completamente na identidade do homem misterioso com um chapéu Kasa. Embora o capítulo 1138 sugerisse que esse personagem pudesse ser um membro dos piratas de Roger, essa especulação foi confirmada. O homem misterioso é Scopper Gaban, também conhecido como Ya-san, que trabalhou com os Piratas Roger agora demitidos.

Além de focar em qualquer outra coisa, o capítulo forneceu mais detalhes sobre a família de Gaban. Foi revelado que ele é o pai de Columbus e sua esposa, Ripley, era professora de biologia na Walrus School. Gaban costumava viver na ilha de Elbaph com sua esposa. Gaban costumava trabalhar como o homem esquerdo do gol D Roger e se considerava tão forte quanto o rei pirata e seu homem direito, Silvers Rayleight.

O verdadeiro propósito de Gaban é desconhecido para o castelo de cotográficos. No entanto, no capítulo, é revelado que leva as chaves às correntes de Loki de uma sala secreta. Depois de pegar as chaves, o ex -membro do Roger Pirates enfrentou Luffy para duelar com ele se ele quisesse libertar Loki.