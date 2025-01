Quando será a data de lançamento da Netflix para a 4ª temporada do Evil?

Os fãs estão curiosos para saber se a Netflix anunciou a data de lançamento de 4ª temporada malvada. A última temporada do drama sobrenatural estreou originalmente na Paramount+ em 23 de maio de 2024. Criada por Robert e Michelle King, a série segue Kristen Bouchard, David Acosta e Ben enquanto eles colaboram para investigar e resolver mistérios que desafiam a fé e a ciência.

Como as temporadas anteriores da série já estão disponíveis no gigante do streaming, muitos estão ansiosos para saber quando chegará a 4ª temporada.

Quando a 4ª temporada do Evil poderá começar a ser transmitida no Netflix?

Não há datas confirmadas para a chegada da 4ª temporada de Evil na Netflix. No entanto, muitos relatórios indicam que poderá cair até ao final de 2025.

A 1ª temporada de Evil estreou inicialmente na CBS em 2019, mas as temporadas subsequentes foram transferidas para a Paramount +. Embora todas as quatro temporadas estejam atualmente disponíveis para transmissão nessa rede, a maioria dos telespectadores americanos está aguardando sua chegada à Netflix.

Em setembro de 2020, a CBS disponibilizou a primeira temporada na Netflix para atingir um público mais amplo e criar expectativa para episódios futuros. O acordo foi temporário, fazendo com que o programa saísse da Netflix antes do esperado. No entanto, em abril de 2024, as temporadas 1 e 2 retornaram à Netflix sob um novo acordo. Além disso, a 3ª temporada entrou na plataforma em 31 de dezembro de 2024. Com três temporadas já disponíveis para assistir na Netflix, o público está ansioso para saber quando a 4ª temporada chegará.

Segundo especulações, a 3ª temporada, que foi ao ar originalmente em junho de 2022 na Paramount+, chegou à Netflix quase 28-29 meses após seu final. Isso significa que demorou quase dois anos e meio para chegar. No entanto, é improvável que a 4ª temporada dure tanto tempo.

Houve apenas um intervalo de oito meses entre o lançamento das duas primeiras temporadas no Netflix e a terceira temporada. Se esse padrão continuar, a 4ª temporada poderá ser lançada no final de 2025 ou até antes. No entanto, a Netflix precisa fazer um anúncio oficial.