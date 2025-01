Quando será lançado o Pokémon Happy Meal do McDonald’s nos EUA?

animado com McDonald’s Última colaboração Pokémon? Fãs de todo o mundo estão entusiasmados com o novo Happy Meal, que oferece itens colecionáveis ​​exclusivos, recompensas no aplicativo e experiências exclusivas. Com surpresas por tempo limitado e foco nos Pokémon favoritos dos fãs, esta promoção tem algo para todos os Treinadores aproveitarem.

Vamos explorar o que esta colaboração emocionante tem a oferecer, desde itens exclusivos até recompensas no jogo e mais diversão Pokémon.

Detalhes do McLanche Feliz Pokémon do McDonald’s

McDonald’s lançou um novo Pokémon Happy Meal com Pokémon do tipo Dragão a partir de 21 de janeiro de 2025, disponível em todo o país nas lojas e através do aplicativo por tempo limitado.

Cada Happy Meal inclui um booster Pokémon Trading Card Game (TCG) com quatro cartas colecionáveis. Há um total de 15 cartões colecionáveis. Ele também vem com um pôster e uma folha de adesivos. Caixas especiais de Happy Meal com tema Pokémon estão disponíveis em quatro designs. Eles apresentam Pokémon populares como Charizard, Pikachu, Rayquaza e Roaring Moon.

Os clientes que fizerem pedidos através do aplicativo McDonald’s poderão desbloquear recompensas no jogo para o aplicativo Pokémon TCG Pocket. Essas recompensas incluem 24 pacotes Hourglass e 12 Wonder Hourglass, permitindo aos jogadores acessar boosters digitais e um cartão digital aleatório por meio do recurso Wonder Pick. Para resgatar essas recompensas, os usuários devem baixar o aplicativo, assinar notificações por e-mail, solicitar um McLanche Feliz e garantir que concluíram todas as etapas necessárias dentro do período da promoção.

Além disso, os restaurantes McDonald’s sediarão eventos Pokémon GO até março de 2025, com semanas de ativação específicas oferecendo encontros especiais em PokéStops patrocinados e ataques cinco estrelas nas academias McDonald’s. As semanas de eventos incluem 20 a 26 de janeiro, 10 a 16 de fevereiro e 10 a 16 de março. Os módulos Lure nos locais participantes atraem Pokémon durante esses eventos, criando uma experiência divertida e envolvente para os jogadores.

A promoção visa aprimorar a experiência Pokémon para fãs de todas as idades, incentivando a participação e o engajamento da comunidade. O Pokémon Happy Meal, as recompensas no jogo e as ativações do Pokémon GO estão disponíveis enquanto durarem os estoques. Para mais detalhes, visite o McDonald’s ou o site oficial do Pokémon.