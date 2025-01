Quando Sonic 3 será lançado digitalmente e fora dos cinemas?

Depois do enorme sucesso de Sonic o ouriço 3os fãs estão ansiosos para saber sua data de lançamento digital. Dirigido por Jeff Fowler, este aguardado terceiro filme da amada franquia retorna com Sonic enquanto ele se prepara para enfrentar Shadow, um vilão formidável com poderes imbatíveis. O filme apresenta um elenco de estrelas, incluindo Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves e muito mais.

Aqui está tudo o que sabemos sobre quando Sonic 3 poderá encerrar sua exibição nos cinemas e chegar às plataformas digitais.

A data de lançamento digital de Sonic the Hedgehog 3 é supostamente 21 de janeiro de 2025.

A Paramount Plus não divulgou anúncio oficial e ainda não confirmou a data, mas segundo InformaçãoO filme deve chegar em VOD e plataformas digitais na próxima semana.

Quando Sonic the Hedgehog 3 sai dos cinemas?

A julgar pelas tendências anteriores, Sonic the Hedgehog 3 poderá sair dos cinemas em fevereiro de 2025.

O filme estreou nos cinemas em 20 de dezembro de 2024 e deve permanecer nos cinemas por pelo menos dois meses. Os sucessos de bilheteria anteriores da Paramount em 2024 tiveram um intervalo médio de cerca de 55 dias entre seu lançamento nos cinemas e sua chegada às plataformas digitais. Por exemplo, A Quiet Place: Day One começou a ser exibido nos cinemas em 28 de junho de 2024 e foi lançado cerca de 55 dias depois, em 22 de agosto. No entanto, estreou digitalmente um mês antes, em 30 de julho.

Da mesma forma, Smile 2 teve uma exibição teatral de cerca de 55 a 56 dias, de 18 de outubro a 12 de dezembro de 2024. Portanto, podemos assumir que Sonic the Hedgehog 3 seguirá a tendência e pode acabar saindo dos cinemas na quinta-feira, 1º de fevereiro. . 13 de dezembro de 2025. Mas, sendo um blockbuster de grande orçamento, pode ficar nos cinemas por mais uma ou duas semanas.

De referir ainda que o número de salas que exibem os referidos filmes caiu significativamente após o quinto ou sexto fim de semana, o que também poderá ser o caso de Sonic 3. Isto significa que Janeiro é provavelmente o último mês em que o filme será exibido. na maioria dos cinemas da América do Norte. Portanto, os fãs devem aproveitar esta última chance para curtir o filme nas telonas antes de janeiro, antes de ele começar a sair dos cinemas.