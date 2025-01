Quando The Expanse sairá do Prime Video e por quê?

a extensão Está despertando interesse três anos após sua conclusão. Ele gira em torno da montanha-russa de um detetive de polícia, Josephus Miller, que tem a tarefa de encontrar uma mulher desaparecida. Porém, ele se surpreende ao descobrir que a mulher faz parte de uma perigosa conspiração que pode prejudicar a humanidade. Recentemente, surgiram rumores de que a série deixaria sua atual plataforma de streaming, Amazon Prime Video. Então The Expanse está saindo do Prime Video?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a saída da série de ficção científica da plataforma de streaming.

Todas as temporadas de The Expanse sairão do Prime Video?

Não, nem todas as temporadas de The Expanse saem do Amazon Prime Video.

As três primeiras temporadas do programa sairão do Prime Video em breve. Porém, as temporadas 4, 5 e 6 continuarão na plataforma.

Quando as temporadas 1, 2 e 3 de The Expanse sairão do Prime Video e por quê?

As três primeiras temporadas da série sairão do Prime Video em 7 de fevereiro de 2025, supostamente devido ao vencimento da licença.

Como os fãs sabem, as temporadas 1, 2 e 3 de The Expanse foram produzidas pela Syfy. O programa estava tendo um bom desempenho na rede, mas a Syfy decidiu cancelá-lo após três temporadas. Assim, a série de ficção científica exibiu seu episódio final na rede em 27 de junho de 2018.

Os fãs ficaram desapontados com a conclusão repentina de sua série favorita. No entanto, as coisas logo tomaram um rumo interessante quando o Prime Video decidiu continuar o programa por mais temporadas. Como tal, The Expanse voltou com uma quarta temporada que começou a ser exibida em dezembro de 2019. O programa voltou para mais duas temporadas, mas o Prime Video decidiu cancelá-lo novamente e os criadores concluíram o programa com a 6ª temporada.

Agora, a licença do Amazon Prime Video para as três primeiras temporadas, produzidas pela Syfy, está chegando ao fim, fazendo com que as temporadas 1, 2 e 3 saiam da plataforma. Além disso, as temporadas subsequentes continuarão sendo Amazon Originals. No entanto, o Amazon Prime Video ainda não confirmou este desenvolvimento. Se a notícia for verdadeira, os fãs ainda têm alguns dias para acompanhar as três primeiras temporadas de The Expanse.