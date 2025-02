Quantas estações invencíveis haverá após a terceira temporada?

De Temporada invencível 3O lançamento, os fãs estão perguntando quantas temporadas do programa estão na loja. A terceira temporada foi lançada recentemente e agora são quatro episódios, desenvolvendo ainda mais a história de Mark Grayson, enquanto ele enfrenta novas ameaças, ensina as cordas de ser um super -herói para seu irmão mais novo, o irmão Oliver, ele coloca um novo terno preto e azul e embarca. Em um romance crescente com Atom Eva.

Então, quantos fãs de estações invencíveis podem esperar após a terceira temporada? É isso que sabemos.

Quantas estações invencíveis poderíamos conseguir?

Invencível, pode ter pelo menos oito a 10 temporadas no total, o que significa que os fãs podem esperar de cinco a sete temporadas após a terceira temporada.

Essa estimativa foi fornecida pelo criador da série Robert Kirkman, que também havia desenvolvido a série de quadrinhos na qual o programa de televisão animado se baseia. Compartilhou essa visão em uma entrevista com ColidaOnde ele disse: “Do jeito que Simon e eu mapeamos, onde seguiríamos os quadrinhos e onde os intervalos estariam, aproximadamente oito temporadas. Poderia ser sete, poderia ser dez”.

Em particular, a quarta temporada da série já foi verde, com a confirmação de renovação em julho de 2024. Embora sua data oficial de lançamento não tenha sido confirmada, parece que o trabalho na quarta temporada começou.

Recentemente, o ator de Omni-homem JK Simmons revelado em um Screalrant Ele entrevistou que terminou de gravar suas falas para um “pequeno” na próxima temporada. Na mesma entrevista, Steven Yeun, que expressa Mark Grayson no programa, expressou a esperança de entregar uma nova temporada “todos os anos”. Portanto, levando em consideração suas declarações, parece que a quarta temporada pode chegar a algum momento de 2026 e as temporadas subsequentes podem seguir um padrão anual de lançamento.

Sandra Oh, Yeun e Simmons lideram o elenco de voz do programa. Os membros do elenco de apoio incluem Walton Goggins, Gray Delisle, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Andrew Rannellls e Ross Marquand.